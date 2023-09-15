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Місцями дощі з грозами, а вранці туман: прогноз погоди на вихідні

Фото: прогноз погоди на вихідні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Частину України накриють дощі з грозами на вихідних з 16 до 18 вересня. При тому місцями очікується туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.

Синоптики повідомляють, що наступні три доби переважно буде без опадів. Лише найближчої ночі на півдні та південному сході країни, а також у неділю та понеділок в Карпатах місцями очікуються короткочасні дощі з грозами.

У західних та північних областях вночі та вранці прогнозується місцями туман.

Температура повітря вночі становитиме +7 +12 градусів, а на Закарпатті та півдні країни, 18 вересня в західних областях +13 +18.  Вдень температура повітря завтра буде +19 +24 градуси, а у південній частині, 17-18 вересня в більшості областей +22 +27.

Коли чекати заморозки в Україні?

У третій декаді вересня через скорочення світлового дня та низьку відносну вологість на поверхні ґрунту відзначатимуться заморозки. У західних областях та на крайній півночі країни в окремі ночі можуть бути навіть мінусові температури.

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