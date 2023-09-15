Местами дожди с грозами, а утром туман: прогноз погоды на выходные

Синоптики сообщают, что следующие трое суток преимущественно будет без осадков. Лишь ближайшей ночью на юге и юго-востоке страны, а также в воскресенье и понедельник в Карпатах местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.

В западных и северных областях ночью и утром прогнозируется местами туман.

Температура воздуха ночью составит +7 +12 градусов, а на Закарпатье и юге страны, 18 сентября в западных областях +13 +18. Днем температура воздуха завтра будет +19 +24 градуса, а в южной части, 17-18 сентября в большинстве областей +22 +27.

Когда ждать заморозки в Украине?

В третьей декаде сентября из-за сокращения светового дня и низкой относительной влажности на поверхности почвы будут отмечаться заморозки. В западных областях и на крайнем севере страны в отдельные ночи могут быть даже минусовые температуры.

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