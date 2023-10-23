Місцями дощі, але тепло: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень на сході та півночі України місцями дощі. Опади очікуються у Чернігівській, Житомирській, Сумській, Харківській, Луганській областях.

Вітер південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с. На півночі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень +14 +19 градусів. На заході та півночі вдень +11 +16 градусів, а на півдні до +26.

Вночі температура опуститься до +8 +13, у південних областях буде +12 +17 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Синоптики попереджають про можливі шквали до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть +14 +16 градусів, а вночі +11 +13.

Осінь в Україні

В Україні у середині жовтня прийшла осіння прохолода. Протягом останнього тижня стовпчики термометрів показують від +5 до +19 градусів вдень, а вночі у деяких областях заморозках.

В Укргідрометцентрі попередили, що після 20 жовтня українців чекає серйозне похолодання, місцями можливий мокрий сніг.