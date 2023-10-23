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Местами дожди, но тепло: прогноз погоды на сегодня

Фото: в Украине сегодня тепло, местами дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 23 октября, будет теплой. Но местами возможны мелкие дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня днем на востоке и севере Украины местами дожди. Осадки ожидаются в Черниговской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Луганской областях.

Ветер юго-западный и западный со скоростью 7-12 м/с. На севере местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха днем +14 +19 градусов. На западе и севере днем +11 +16 градусов, а на юге до +26.

Ночью температура опустится до +8 +13, в южных областях будет +12 +17 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Синоптики предупреждают о возможных шквалах до 15-20 м/с.

Столбики термометров в Киеве днем покажут +14 +16 градусов, а ночью +11 +13.

Осень в Украине

В Украине в середине октября пришла осенняя прохлада. В последнюю неделю столбики термометров показывают от +5 до +19 градусов днем, а ночью в некоторых областях заморозках.

В Укргидрометцентре предупредили, что после 20 октября украинцев ждет серьезное похолодание, местами возможен мокрый снег.

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