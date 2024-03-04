Місцями дощ і мокрий сніг: де сьогодні чекати опадів

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. Невеликі дощі та мокрий сніг накриють західні області. На решті території нашої країни без опадів.

Вітер південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень буде у середньому +5 +10 градусів, а на Закарпатті та Прикарпатті вдень до +10 +15.

Вночі стовпчики термометрів покажуть від +2 до -3 градусів, а на заході місцями буде до +6.

Погода у Києві

У столиці сьогодні теж мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде +6 +8 градусів, а вночі близько нуля градусів.