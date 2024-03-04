Местами дождь и мокрый снег: где сегодня ожидаются осадки

Погода в Украине сегодня, 4 марта, будет местами с осадками. На западе страны ожидается дождь и даже мокрый снег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. Небольшие дожди и мокрый снег накроют западные области. На остальной территории нашей страны без осадков.
Ветер юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха днем будет в среднем +5 +10 градусов, а на Закарпатье и Прикарпатье днем до +10 +15.
Ночью столбики термометров покажут от +2 до -3 градусов, а на западе местами будет до +6.
В столице сегодня тоже переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха днем в Киеве будет +6 +8 градусов, а ночью около нуля.
Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет в Украине в первый месяц весны.
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