Местами дождь и мокрый снег: где сегодня ожидаются осадки

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. Небольшие дожди и мокрый снег накроют западные области. На остальной территории нашей страны без осадков.

Ветер юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха днем будет в среднем +5 +10 градусов, а на Закарпатье и Прикарпатье днем до +10 +15.

Ночью столбики термометров покажут от +2 до -3 градусов, а на западе местами будет до +6.

Погода в Киеве

В столице сегодня тоже переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве будет +6 +8 градусов, а ночью около нуля.