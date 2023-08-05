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Місцями до +40. Синоптик попередила про спеку в Україні в неділю

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Україна, Субота 05 серпня 2023 16:37
Місцями до +40. Синоптик попередила про спеку в Україні в неділю Фото: українців попередили про аномальну спеку (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У неділю, 6 серпня, в Україні почнеться обіцяна синоптиками спека. Місцями температура повітря прогріється до "пекельних" +40 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

Завтра в Україні протягом дня очікується +32+38, подекуди ймовірно до +38+40 градусів.

На зображенні може бути: карта, торнадо та текст

У західних областях очікується візит атмосферного фронту - тому там короткочасні грозові дощі та поступове зниження температури повітря. Крім того, в регіоні буде рвучкий вітер.

В неділю, 6 серпня, на фоні сильної спеки в Україні південно-східний вітер може досягати штормових значень, вітер сягатиме 15-22 метрів за секунду.

Ситуація в Києві

Температура в столиці завтра може сягнути +35+37 градусів. Що перевищуватиме сьогоднішні показники.

Спеку доповнить сильний південно-східний вітер. Штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Зауважимо, що тривале перебування під прямими сонячними променями може призвести до різко негативних наслідків. Найпоширенішими серед них є тепловий і сонячний удари. Ці два стани мають досить схожі симптоми, але різні алгоритми усунення.

Як впоратися з ними обома - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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