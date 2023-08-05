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Местами до +40. Синоптик предупредила о жаре в Украине в воскресенье

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Украина, Суббота 05 августа 2023 16:37
Местами до +40. Синоптик предупредила о жаре в Украине в воскресенье Фото: украинцев предупредили об аномальной жаре (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В воскресенье, 6 августа, в Украине начнется обещанная синоптиками жара. Местами температура воздуха прогреется до "адских" +40 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталья Диденко.

Завтра в Украине в течение дня ожидается +32+38, иногда вероятно до +38+40 градусов.

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В западных областях ожидается визит атмосферного фронта – поэтому там кратковременные грозовые дожди и постепенное понижение температуры воздуха. Кроме того, в регионе будет порывистый ветер.

В воскресенье, 6 августа, на фоне сильной жары в Украине юго-восточный ветер может достигать штормовых значений, ветер будет достигать 15-22 метров в секунду.

Ситуация в Киеве

Температура в столице завтра может достичь +35+37 градусов. Что будет больше сегодняшних показателей.

Жару дополнит сильный юго-восточный ветер. Штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Заметим, что длительное нахождение под прямыми солнечными лучами может привести к резко отрицательным последствиям. Самыми распространенными среди них тепловой и солнечный удары. Эти два состояния имеют достаточно схожие симптомы, но разные алгоритмы устранения.

Как справиться с ними обоими - читайте в материале РБК-Украина.

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