Місцями до +10: синоптик дала прогноз погоди на завтра

В Україні у четвер, 27 лютого, найтеплішою очікується погода на заході. Однак вночі все ще буде морозно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її даними, завтра вдень найтеплішими в Україні будуть західні області, там очікується до +11 градусів. А ось у східних областях буде холодніше до -6 градусів.

На решті території України протягом дня очікується до +5 градусів.

Однак сьогодні вночі на сході очікується до -15 градусів, на заході до -6 градусів.

"Опади 27-го лютого в Україні малоймовірні, хіба що на західну частину набіжать хмари - Атлантика почне потроху гнати до нас вологіше повітря", - написала Діденко.

Погода у Києві

У Києві завтра опади малоймовірні. Вночі прогнозується до -7 градусів, а вдень потепліє до +4 градусів.

Надалі відбуватиметься поступова зміна повітряних мас із сухої морозної на теплішу вологу. А вже 28-го лютого, 1 та 2 березня в більшості областей України буде мокро, вітряно та із мокрим снігом.

Раніше РБК-Україна писало про те, що в останні дні лютого мороз в Україні продовжить триматися. Однак вдень буде тепло, а ось багато снігу чекати не варто.