Місця для пересувної торгівлі в Києві продаватимуть через Prozorro, - Білоцерковець

Київ переходить на реалізацію місць для пересувної торгівлі через систему Prozorro. Перші торги вже оголошено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Київради, керівника фракції "УДАР Віталія Кличка" Дмитра Білоцерковця.
"Київ - перше місто України, яке буде продавати місця для пересувної торгівлі через Prozorro! Прозорі правила гри - запорука розвитку будь-якого міста. Нарешті КП "Міський магазин" оголосило торги на право розміщення об’єктів пересувної торгівлі. Це відбуватиметься у системі закупівель Prozorro, що забезпечує прозорість та чесність торгів", - повідомив Білоцерковець.
Термін дії договорів становитиме 3 роки, уточнив депутат.
Він також навів перелік локацій, на які оголошені торги. Це вул. Ентузіастів навпроти будинку по бул. Ігоря Шамо, вул. Райдужна, 8, пр. Червоної Калини, 25, вул. Здолбунівська, 5-А та Русанівська набережна, 12.
Раніше повідомлялося, що Київ першим в Україні готується запустити "Електронний кабінет Захисника". Ветерани та військовослужбовці зможуть оформити через смартфон близько 200 державних та муніципальних послуг, зазначив мер Києва Віталій Кличко.
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