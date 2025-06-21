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Місця, де час зупинився: сумна доля українських міст-привидів, яких більше нема

Субота 21 червня 2025 11:04
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Місця, де час зупинився: сумна доля українських міст-привидів, яких більше нема Українські міста, які перетворилися на привидів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні є місця, де життя зупинилося. Це - міста й селища, які зникли через катастрофи, війни чи незавершені проєкти. Порожні вулиці, вигорілі будинки й розбите каміння нагадують про те, як швидко місто може перетворитися на руїну.

Від Чорнобильської зони до знищених населених пунктів Донбасу - які міста назавжди зникли й лишилися тільки у наших серцях, розповідає РБК-Україна.

Прип’ять (Київська область)

Коли зникла: 1986

Чому: Аварія на Чорнобильській АЕС

Місто, збудоване для працівників атомної станції, спорожніло за лічені дні після катастрофи 26 квітня 1986 року.

З понад 49 тисяч мешканців не залишилося жодного. Прип’ять досі стоїть у зоні відчуження як музей техногенної катастрофи.

Місця, де час зупинився: сумна доля українських міст-привидів, яких більше нема

Захід Прип'яті із центру міста (фото: Вікіпедія)

Орбіта (Черкаська область)

Коли занепала: 1990-ті

Чому: Зупинка будівництва Чигиринської АЕС

Місто-поселення будувалося як житло для працівників майбутньої АЕС, але після Чорнобиля проєкт згорнули.

Орбіта залишилася без електростанції й поступово перетворилася на мертве місто з напівзруйнованими будинками. З усього міста заселені лише дві п'ятиповерхівки, які вважаються частиною села Вітове.

Місця, де час зупинився: сумна доля українських міст-привидів, яких більше нема

Місто привид Орбіта, Чигиринський р-н. (фото: Вікіпедія)

Залізне (Донецька область, м. Торецьк)

Коли почало зникати: з 2014

Чому: війна на Донбасі

Населення Залізного (колишнє Артемове) почало масово виїжджати після початку бойових дій.

Розбомблена росіянами інфраструктура, відсутність водопостачання і постійні обстріли зробили частини міста нежитловими.

Місця, де час зупинився: сумна доля українських міст-привидів, яких більше нема

Залізне (фото: телеграм канал Донецької обласної прокуратури)

Красногорівка (Донецька область)

Коли занепала: 2014-2022

Чому: війна, артилерійські обстріли, евакуація населення

Розташована біля Мар’їнки, Красногорівка неодноразово опинялася під вогнем. Частини міста виглядають як після апокаліпсису: порожні багатоповерхівки, вигорілі будинки, вирви від снарядів на вулицях. У деяких районах немає жодного мешканця.

Місця, де час зупинився: сумна доля українських міст-привидів, яких більше нема

Красногорівка (фото: поліція Донеччини)

Опитне (біля Донецька)

Коли зникло: 2022

Чому: повна руйнація внаслідок війни

Невелике село поруч з Донецьким аеропортом було зруйноване вщент під час бойових дій. До повномасштабного вторгнення в ньому залишалося близько 40 мешканців, тепер там немає нікого.

Місця, де час зупинився: сумна доля українських міст-привидів, яких більше нема

Опитне (фото: Maxar Technologies)

Піски (Донецька область)

Коли зникло: 2022

Чому: бої за аеропорт і лінію фронту

Колись заможне селище перетворилося на руїну. Після років війни та особливо після штурму 2022 року Піски втратили будь-які ознаки життя - залишилися лише бетонні кістяки будинків.

Місця, де час зупинився: сумна доля українських міст-привидів, яких більше нема

Колись багате передмістя Донецька, Піски, зараз перетворилося на справжнє місто-привид зі зруйнованими будівлями (фото: Радіо Свобода)

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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: сайт ДАЗВ, Вікіпедія, TheGuardian, Maxar Technologies, Радіо Свобода, Суспільне Донбас.

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