Місця, де час зупинився: сумна доля українських міст-привидів, яких більше нема
В Україні є місця, де життя зупинилося. Це - міста й селища, які зникли через катастрофи, війни чи незавершені проєкти. Порожні вулиці, вигорілі будинки й розбите каміння нагадують про те, як швидко місто може перетворитися на руїну.
Від Чорнобильської зони до знищених населених пунктів Донбасу - які міста назавжди зникли й лишилися тільки у наших серцях, розповідає РБК-Україна.
Прип’ять (Київська область)
Коли зникла: 1986
Чому: Аварія на Чорнобильській АЕС
Місто, збудоване для працівників атомної станції, спорожніло за лічені дні після катастрофи 26 квітня 1986 року.
З понад 49 тисяч мешканців не залишилося жодного. Прип’ять досі стоїть у зоні відчуження як музей техногенної катастрофи.
Захід Прип'яті із центру міста (фото: Вікіпедія)
Орбіта (Черкаська область)
Коли занепала: 1990-ті
Чому: Зупинка будівництва Чигиринської АЕС
Місто-поселення будувалося як житло для працівників майбутньої АЕС, але після Чорнобиля проєкт згорнули.
Орбіта залишилася без електростанції й поступово перетворилася на мертве місто з напівзруйнованими будинками. З усього міста заселені лише дві п'ятиповерхівки, які вважаються частиною села Вітове.
Місто привид Орбіта, Чигиринський р-н. (фото: Вікіпедія)
Залізне (Донецька область, м. Торецьк)
Коли почало зникати: з 2014
Чому: війна на Донбасі
Населення Залізного (колишнє Артемове) почало масово виїжджати після початку бойових дій.
Розбомблена росіянами інфраструктура, відсутність водопостачання і постійні обстріли зробили частини міста нежитловими.
Залізне (фото: телеграм канал Донецької обласної прокуратури)
Красногорівка (Донецька область)
Коли занепала: 2014-2022
Чому: війна, артилерійські обстріли, евакуація населення
Розташована біля Мар’їнки, Красногорівка неодноразово опинялася під вогнем. Частини міста виглядають як після апокаліпсису: порожні багатоповерхівки, вигорілі будинки, вирви від снарядів на вулицях. У деяких районах немає жодного мешканця.
Красногорівка (фото: поліція Донеччини)
Опитне (біля Донецька)
Коли зникло: 2022
Чому: повна руйнація внаслідок війни
Невелике село поруч з Донецьким аеропортом було зруйноване вщент під час бойових дій. До повномасштабного вторгнення в ньому залишалося близько 40 мешканців, тепер там немає нікого.
Опитне (фото: Maxar Technologies)
Піски (Донецька область)
Коли зникло: 2022
Чому: бої за аеропорт і лінію фронту
Колись заможне селище перетворилося на руїну. Після років війни та особливо після штурму 2022 року Піски втратили будь-які ознаки життя - залишилися лише бетонні кістяки будинків.
Колись багате передмістя Донецька, Піски, зараз перетворилося на справжнє місто-привид зі зруйнованими будівлями (фото: Радіо Свобода)
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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: сайт ДАЗВ, Вікіпедія, TheGuardian, Maxar Technologies, Радіо Свобода, Суспільне Донбас.