На місці підриву ЛЕП в Ленінградській області продовжують знаходити вибухівки, - ЗМІ

"На місці підриву лінії електропередач у Гатчинському районі після перевірки було виявлено ще три вибухові пристрої", - пише Telegram-канал, посилаючись на джерело.

Зазначається, що наразі на місці події продовжують працювати оперативні служби ФСБ та МВС.

Нагадаємо, що сьогодні в Ленінградській області РФ невідомі підірвали опору лінії електропередач (ЛЕП). Була загроза знищення другої, але її нібито вчасно розмінували.

Додамо, після чого стало відомо, що через підрив залізниці в Брянській області РФ зійшов з рейок потяг, завантажений нафтопродуктами. Також внаслідок інциденту було порушено залізничне сполучення Гомеля з Росією.

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