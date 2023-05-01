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На місці підриву ЛЕП в Ленінградській області продовжують знаходити вибухівки, - ЗМІ

Фото: на місці підриву ЛЕП в Ленінградській області продовжують знаходити вибухівки (t.me/bazabazon/17287)
Автор: Марія Кучерявець

У російській Ленінградській області, де сьогодні невідомі підірвали опору ліній електропередач, продовжують знаходити вибухівки. Зокрема, було виявлено три вибухові пристрої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал "78 Новости".

"На місці підриву лінії електропередач у Гатчинському районі після перевірки було виявлено ще три вибухові пристрої", - пише Telegram-канал, посилаючись на джерело.

Зазначається, що наразі на місці події продовжують працювати оперативні служби ФСБ та МВС.

Нагадаємо, що сьогодні в Ленінградській області РФ невідомі підірвали опору лінії електропередач (ЛЕП). Була загроза знищення другої, але її нібито вчасно розмінували.

Додамо, після чого стало відомо, що через підрив залізниці в Брянській області РФ зійшов з рейок потяг, завантажений нафтопродуктами. Також внаслідок інциденту було порушено залізничне сполучення Гомеля з Росією.

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ЛенинградЛиния электропередачВибух