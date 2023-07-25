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На месте обвала моста в Закарпатье установят временную переправу

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Украина, Вторник 25 июля 2023 10:31
На месте обвала моста в Закарпатье установят временную переправу Фото: на Закарпатье установят временную переправу (dsns.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

На месте обрушения моста в Закарпатье планируется установить временную переправу для обеспечения транспортного сообщения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По состоянию на утро 25 июля к месту происшествия направлены 4 единицы инженерной техники ГСЧС, а именно 4 мостовых секции для установления временной переправы. В готовности к применению тяжелая инженерная техника спасателей.

Обвал моста

Напомним, вечером 24 июля между пгт. Тересва и с. Бедевля Тячевского района на автодороге Н 09 "Мукачево-Львов" произошел обвал секции моста через р. Тересву и падение грузовых и легковых автомобилей.

В результате происшествия пострадали 5 человек, из них двое детей из легкового автомобиля, которые госпитализированы в больницу.

Организован объезд аварийного участка через с. Нересница. Привлечены 21 человек и 7 единиц техники ГСЧС. Место происшествия оцеплено работниками Национальной полиции.

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Закарпатская область ГСЧС
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