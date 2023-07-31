На місці обстрілу багатоповерхівки в Кривому Розі трапився обвал: відео

На щастя, люди були на безпечній відстані, а рятувальники встигли відскочити від будинку, коли частина конструкції впала.

Правоохоронці просять триматися подалі від місця, де проводяться рятувальні роботи, адже окрім можливого повторного обстрілу, може трапитись обвал споруди чи вибух.

Окрім того, варто дослухатись порад правоохоронців, не заважати роботі спецслужб та памʼятати про власну безпеку.

Обстріл Кривого Рогу 31 липня

31 липня російські війська обстріляли Кривий Ріг, запустивши по місту дві ракети. Одна з них потрапила до житлового будинку, друга - до навчального закладу. На даний момент відомо вже про 53 поранених та 4 загиблих, хоча спочатку повідомлялося про 10 постраждалих та одного загиблого. Кількість постраждалих та жертв весь цей час продовжувала зростати. Докладніше про обстріл - у матеріалі РБК-Україна.