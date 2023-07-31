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На місці обстрілу багатоповерхівки в Кривому Розі трапився обвал: відео

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Кривий Ріг, Понеділок 31 липня 2023 13:53
На місці обстрілу багатоповерхівки в Кривому Розі трапився обвал: відео Фото: на місці зруйнованої обстрілом багатоповерхівки у Кривому Розі стався обвал (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Під час розбору завалів та рятувальної операції на місці обстрілу житлової багатоповерхівки у Кривому Розі, стався обвал конструкцій будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

На щастя, люди були на безпечній відстані, а рятувальники встигли відскочити від будинку, коли частина конструкції впала.

Правоохоронці просять триматися подалі від місця, де проводяться рятувальні роботи, адже окрім можливого повторного обстрілу, може трапитись обвал споруди чи вибух.

Окрім того, варто дослухатись порад правоохоронців, не заважати роботі спецслужб та памʼятати про власну безпеку.

Обстріл Кривого Рогу 31 липня

31 липня російські війська обстріляли Кривий Ріг, запустивши по місту дві ракети. Одна з них потрапила до житлового будинку, друга - до навчального закладу. На даний момент відомо вже про 53 поранених та 4 загиблих, хоча спочатку повідомлялося про 10 постраждалих та одного загиблого. Кількість постраждалих та жертв весь цей час продовжувала зростати. Докладніше про обстріл - у матеріалі РБК-Україна.

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