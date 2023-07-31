На месте обстрела многоэтажки в Кривом Роге произошел обвал: видео

Во время разбора завалов и спасательной операции на месте обстрела жилой многоэтажки в Кривом Роге, случился обвал конструкций дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

К счастью люди были на безопасном расстоянии, а спасатели успели отскочить от дома, когда часть конструкции упала.

Правоохранители просят держаться подальше от места, где проводятся спасательные работы, ведь кроме возможного повторного обстрела может произойти обвал сооружения или взрыв.

Кроме того, следует прислушаться к советам правоохранителей, не мешать работе спецслужб и помнить о собственной безопасности.

Обстрел Кривого Рога 31 июля

31 июля российские войска обстреляли Кривой Рог, запустив по городу две ракеты. Одна из них попала в жилой дом, вторая - в учебное заведение. На данный момент известно уже о 53 раненных и 4 погибших, хотя первоначально сообщалось о 10 пострадавших и одном погибшем. Количество пострадавших и жертв все это время продолжало расти. Подробнее об обстреле - в материале РБК-Украина.