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Місцеву владу зобов’яжуть виявляти самочинне будівництво

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Понеділок 17 жовтня 2022 15:06
Місцеву владу зобов’яжуть виявляти самочинне будівництво Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Органи місцевого самоврядування будуть зобов’язані перевіряти об’єкти будівництва й виявляти самочинну забудову. Це передбачає законопроект № 5655, який парламент має намір ухвалити найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ініціатора законопроекту, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Місцева влада перевірятиме забудову у трьох випадках. Перше - забудовник не отримав право на виконання робіт. Друге - є повідомлення від громадян чи організацій про порушення будівельного законодавства. І третє - якщо за результатами автоматичного програмного аналізу в е-системі об’єкт має високий рівень ризику", - пояснила Шуляк.

У всіх цих випадках посадовці мають оглянути територію забудови, порівняти інформацію про об’єкт з е-системи з наявним будівництвом. У разі виявлення ознак самочинного будівництва представник місцевої влади має зробити фото- або відеофіксацію, а також скласти звіт, який оприлюднять на порталі електронної системи.

"У законопроекті ми фіксуємо, що це не просто можливість, це обов’язок місцевої влади. А за неналежне проведення такого моніторингу забудови для посадовців передбачена відповідальність", - констатує Шуляк.

За її словами, закон міститиме чітке визначення самочинного будівництва:

  • якщо воно ведеться на земельній ділянці, яку відводили не для цього;
  • немає права на виконання будівельних робіт;
  • об’єкт зводять з порушенням встановленої законом гранично допустимої поверховості;
  • є істотні порушення проєктної документації на будівництво.

"У цих випадках місцева влада уповноважена діяти швидко і рішуче аж до демонтажу незаконних об’єктів без рішення суду", - підсумувала Шуляк.

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Олена Шуляк Місцеве самоврядування
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