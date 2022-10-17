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Местные власти обяжут выявлять самовольное строительство

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Понедельник 17 октября 2022 15:06
Местные власти обяжут выявлять самовольное строительство Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Органы местного самоуправления будут обязаны проверять объекты строительства и выявлять самовольную застройку. Это предусматривает законопроект №5655, который парламент намерен принять в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инициатора законопроекта, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Местные власти будут проверять застройку в трех случаях. Первое - застройщик не получил право на выполнение работ. Второе - есть уведомления от граждан или организаций о нарушении строительного законодательства. И третье - если по результатам автоматического программного анализа в е-системе объект имеет высокий уровень риска", - объяснила Шуляк.

Во всех этих случаях должностные лица должны осмотреть территорию застройки, сравнить информацию об объекте из е-системы с существующим строительством. В случае выявления признаков самовольного строительства представитель местных властей должен сделать фото- или видеофиксацию, а также составить отчет, который будет обнародован на портале электронной системы.

"В законопроекте мы фиксируем, что это не просто возможность, это обязанность местных властей. А за ненадлежащее проведение такого мониторинга застройки для должностных лиц предусмотрена ответственность", - констатирует Шуляк.

По ее словам, закон будет содержать четкое определение самовольного строительства:

  • если оно ведется на земельном участке, отводимом не для этого;
  • нет права на выполнение строительных работ;
  • объект возводят с нарушением установленной законом предельно допустимой этажности;
  • есть существенные нарушения проектной документации на строительство.

"В этих случаях местные власти уполномочены действовать быстро и решительно вплоть до демонтажа незаконных объектов без решения суда", - подытожила Шуляк.

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Елена Шуляк Местное самоуправление
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