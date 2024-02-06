Місцевий чи державний. Парламент готується вирішувати питання розподілу податків

За її словами, питання адміністрування місцевих податків досить болюче для більшості органів місцевого самоврядування, оскільки на сьогодні немає єдності у цьому питанні: приміські об'єднані територіальні громади прагнуть, щоб податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) сплачувався за місцем проживання суб‘єкту господарської діяльності, в той час як міська влада наполягає, щоб сплата відбувалася за місцем її ведення.

Втім, оскільки сьогодні немає технічної можливості для адміністрування ПДФО за місцем проживання - немає механізму реєстрації фізичних осіб, у Парламенті схиляються до варіанту сплати за місцем ведення господарської діяльності.

"Загалом, згідно з опитуванням 315 представників ОМС по всій Україні (крім тимчасово окупованих територій), 41% опитаних вважають можливим виконання функцій щодо адміністрування місцевих податків саме органами місцевого самоврядування. Неможливим такий варіант видається лише для 13% ОМС. Тому ми наразі розглядаємо всі можливості для перерозподілу адміністрування таким чином, щоб це було вигідно всім. І я впевнена, що в врешті зможемо знайти ту правильну конструкцію, коли займатися місцевими податками буде вигідно і податковій, і безпосередньо ОМС, які на сьогодні роблять все можливе для збільшення місцевих бюджетів", - додала вона.

Шуляк також зауважила, що для пошуку найоптимальнішого рішення будуть долучатися всі стейкхолдери, профільні асоціації і відповідний комітет. Підходящим форматом для цього можуть стати публічні консультації - інструмент, який показав свою ефективність при виявленні найбільш проблемних моментів реалізації державної програми компенсацій "єВідновлення" для пошкодженого і знищеного в результаті російської збройної агресії житла.

"Завдяки публічним консультаціям ми не лише виявили проблеми, а і спільно з усіма учасниками цього процесу - отримувачами, виконавцями і експертами, знайшли способи їх вирішення. Наприклад, можливість подавати заяву на компенсацію усіма співвласниками, запуск етапу компенсації для тих українців, які провели відновлення своїх домівок за власний кошт тощо. Тож, як показав приклад проведення публічних консультацій, цей інструмент можна і потрібно використовувати у сферах взаємовідносин між державою і громадянами, де є суперечливі моменти", - підкреслила Шуляк.

За її словами, наразі до другого читання готовий законопроект №4254, який дозволить залучати інструмент публічних консультацій у всіх сферах. Допоки він не прийнятий, лідерську роль у проведенні публічних консультацій беруть на себе парламентські комітети.

"Кейс "єВідновлення" показав, що такі консультації - це не боляче і не страшно, але при цьому дають базу для прийняття важливих суспільних рішень і дозволяють почути і зібрати всі зауваження та пропозиції. Більше того, у публічних консультацій є багато форм, які у світі успішно практикуються, тому у нинішньому році ми змістовно і розлого будемо пояснювати переваги та можливості цього інструменту, щоб законопроект №4254 був розглянутий якнайшвидше", - резюмувала нардеп.

Нагадаємо, у травні минулого року парламент ухвалив ініційований фракцією "Слуга народу" законопроект №7632, який позбавляє податкового навантаження людей, що й так постраждали й не можуть користуватися та отримувати прибуток від майна чи землі.

Йдеться про зміни в нарахуванні податків на пошкоджену нерухомість, землю та нерухомість на окупованих територіях та в зонах бойових дій, заміновані (потенційно заміновані).