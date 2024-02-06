Местный или государственный. Парламент готовится решать вопросы распределения налогов

По ее словам, вопрос администрирования местных налогов достаточно болезненный для большинства органов местного самоуправления, поскольку на сегодня нет единства в этом вопросе: пригородные объединенные территориальные общины стремятся, чтобы налог на доходы физических лиц (НДФЛ) уплачивался по месту жительства субъекту хозяйственной деятельности, в то время как городские власти настаивают, чтобы уплата производилась по месту ее ведения.

Впрочем, поскольку сегодня нет технической возможности для администрирования НДФЛ по месту жительства - нет механизма регистрации физических лиц, в Парламенте склоняются к варианту уплаты по месту ведения хозяйственной деятельности.

"В целом, согласно опросу 315 представителей ОМС по всей Украине (кроме временно оккупированных территорий), 41% опрошенных считают возможным выполнение функций по администрированию местных налогов именно органами местного самоуправления. Невозможным такой вариант выдается только для 13% ОМС. Поэтому мы рассматриваем все возможности для перераспределения администрирования таким образом, чтобы это было выгодно всем. И я уверена, что в конце концов сможем найти ту правильную конструкцию, когда заниматься местными налогами будет выгодно и налоговой, и непосредственно ОМС, которые на сегодня делают все возможное для увеличения местных бюджетов" , – добавила она.

Шуляк также отметила, что для поиска оптимального решения будут приобщаться все стейкхолдеры, профильные ассоциации и соответствующий комитет. Подходящим форматом для этого могут стать публичные консультации - инструмент, показавший свою эффективность при выявлении наиболее проблемных моментов реализации государственной программы компенсаций "єВідновлення" для поврежденного и уничтоженного в результате российской вооруженной агрессии жилья.

"Благодаря публичным консультациям мы не только выявили проблемы, но и совместно со всеми участниками этого процесса - получателями, исполнителями и экспертами, нашли способы их решения. Например, возможность подавать заявление на компенсацию всеми совладельцами, запуск этапа компенсации для тех украинцев, которые провели восстановление своих домов за собственные средства и т.д. Так, как показал пример проведения публичных консультаций, этот инструмент можно и нужно использовать в сферах взаимоотношений между государством и гражданами, где есть противоречивые моменты", - подчеркнула Шуляк.

По ее словам, к второму чтению готов законопроект №4254, который позволит привлекать инструмент публичных консультаций во всех сферах. Пока он не принят, лидерскую роль в проведении публичных консультаций принимают парламентские комитеты.

"Кейс "єВідновлення" показал, что такие консультации - не больно и не страшно, но при этом дают базу для принятия важных общественных решений и позволяют услышать и собрать все замечания и предложения. Более того, у публичных консультаций есть много форм, которые у мире успешно практикуются, поэтому в нынешнем году мы содержательно и пространно будем объяснять преимущества и возможности этого инструмента, чтобы законопроект №4254 был рассмотрен как можно быстрее", - резюмировала нардеп.

Напомним, в мае прошлого года парламент принял инициированный фракцией "Слуга народа" законопроект №7632, лишающий налоговую нагрузку людей, которые и так пострадали и не могут пользоваться и получать прибыль от имущества или земли.

Речь идет об изменениях в начислении налогов на поврежденную недвижимость, землю и недвижимость на оккупированных территориях и в зонах боевых действий, заминированных (потенциально заминированных).