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Місцеві вибори в Німеччині: ультраправі лідирують у Тюрингії

Фото: ультраправі вперше після Другої світової виграли місцеві вибори (tagesschau.de)
Автор: Валерій Савицький

У Німеччині на місцевих виборах у федеральній землі Тюрінгія найбільше голосів здобуває ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD). У Саксонії партія посіла друге місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Політсила на чолі з головним кандидатом Бьорном Хьокке набрала 32,8% після підрахунку голосів у всіх виборчих округах Тюрінгії. Результат є першою перемогою ультраправих на земельних виборах у Німеччині після Другої світової війни.

Класифікована як проекстремісьська, партія суттєво випередила Християнсько-демократичний союз (ХДС), який отримав 23,6%. Третє місце посів новостворений ультралівий і проросійський Союз Сари Вагенкнехт (BSW), який набрав 15,8%, відтіснивши на четверте місце Ліву партію Німеччини (13,1%).

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) також пройшла до земельного парламенту з 6,1%.

Партія Союз 90/Зелені отримала лише 3,2% і не потрапляє до місцевого парламенту.

Результати ультраправих у Саксонії

Водночас, у федеральній землі Саксонія, "Альтернатива для Німеччини" посіла другу сходинку з 30,6%. Лідером електоральних симпатій стала партія Християнсько-демократичний союз (ХДС), набравши 31,9%.

Третє місце посів Союз Сари Вагенкнехт (BSW) з 11,8%, четверте - СДПН з 7,3%. Союз 90/Зелені здобули 5,1%, а Ліва партія Німеччини - 4,5%.

Нагадаємо, наведені попередні результати суттєво не змінили оприлюднені ввечері 1 вересня дані екзит-полів.

Про те, як місцеві вибори у Німеччині можуть створити проблеми для України, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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