Местные выборы в Германии: ультраправые лидируют в Тюрингии

Политсила во главе с главным кандидатом Бьорном Хёкке набрала 32,8% после подсчета голосов во всех избирательных округах Тюрингии. Результат является первой победой ультраправых на земельных выборах в Германии после Второй мировой войны.

Классифицированная как проекстремистская, партия существенно опередила Христианско-демократический союз (ХДС), который получил 23,6%. Третье место занял новосозданный ультралевый и пророссийский Союз Сары Вагенкнехт (BSW), который набрал 15,8%, оттеснив на четвертое место Левую партию Германии (13,1%).

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) также прошла в земельный парламент с 6,1%. Партия Союз 90/Зеленые получила лишь 3,2% и не попадает в местный парламент.

Результаты ультраправых в Саксонии

В то же время, в федеральной земле Саксония, "Альтернатива для Германии" заняла второе место с 30,6%. Лидером электоральных симпатий стала партия Христианско-демократический союз (ХДС), набрав 31,9%.

Третье место занял Союз Сары Вагенкнехт (BSW) с 11,8%, четвертое - СДПГ с 7,3%. Союз 90/Зеленые получили 5,1%, а Левая партия Германии - 4,5%.