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Місцева влада контролюватиме та перевірятиме забудови в громаді, - Шуляк

Фото: місцева влада контролюватиме та перевірятиме забудови в громаді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Реформа містобудування в Україні передбачає, що місцева влада здійснюватиме моніторинг забудови в громадах, мета якого - виявити самочинні об'єкти та протидіяти ним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Реформа пропонує схожу на британську систему, коли розмежовуються функції ОМС на загальний моніторинг забудови в громаді та безпосередній контроль за будівництвом конкретних об'єктів. ОМС може бути обрано замовником будівництва у якості контролюючого органу. Уся забудова в громаді має бути предметом безперервного моніторингу з боку місцевої влади", - зазначила вона.

Окремо законопроєктом №5655 передбачено формування переліків об'єктів, обов’язкових до перевірки. Йдеться про об'єкти, які за результатами програмного аналізу в ЄДЕССБ (цифрова державна система у сфері будівництва) визначені як ризиковані, а також тих, на які надійшли скарги від фізичних та юридичних осіб.

"Самочинний об'єкт, який не виправляє порушення, у кінцевому підсумку переходить під безпосередній контроль ОМС. Також у місцевого самоврядування нарешті з’являється можливість демонтувати незаконні об'єкти актом прямої дії - тобто без рішення суду", - пояснила вона.

За словами Шуляк, саме місцева влада найбільше залучена до відновлення громад - це й розробка комплексних програм відновлення, комплексних планів просторового розвитку та іншої містобудівної документації. Тож розширення повноважень ОМС завдяки інструментам ефективного моніторингу та протидії самочинному будівництву як ніколи на часі, переконана нардеп.

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Місцеве самоврядуванняОлена Шуляк