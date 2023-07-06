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Местная власть будут контролировать и проверять застройки в общинах, - Шуляк

Фото: местная власть будут контролировать и проверять застройки в общинах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Реформа градостроительства в Украине предполагает, что местные власти будут осуществлять мониторинг застройки в общинах, цель которого - выявить самочинные объекты и противодействовать им.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

Реформа предлагает похожую на британскую систему, когда разграничиваются функции ОМС на общий мониторинг застройки в общине и непосредственный контроль за строительством конкретных объектов. ОМС может быть выбран заказчиком строительства в качестве контролирующего органа. Вся застройка в общине должна быть предметом непрерывного мониторинга со стороны местных властей", - отметила она.

Отдельно законопроектом №5655 предусмотрено формирование перечней объектов, обязательных к проверке. Речь идет об объектах, которые по результатам программного анализа в ЕГЭСБ (цифровая государственная система в сфере строительства) определены как рискованные, а также те, на которые поступили жалобы от физических и юридических лиц.

"Самочинный объект, не исправляющий нарушения, в конечном счете переходит под непосредственный контроль ОМС. Также у местного самоуправления наконец-то появляется возможность демонтировать незаконные объекты актом прямого действия - то есть без решения суда", - пояснила она.

По словам Шуляк, именно местные власти больше всего вовлечены в восстановление общин - это и разработка комплексных программ восстановления, комплексных планов пространственного развития и другой градостроительной документации. Поэтому расширение полномочий ОМС благодаря инструментам эффективного мониторинга и противодействия самочинному строительству как никогда актуально, убеждена нардеп.

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Местное самоуправлениеЕлена Шуляк