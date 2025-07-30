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"Місце жінки - на кухні"? У магазині чоловік атакував дівчину через заморожені млинці

Середа 30 липня 2025 10:52
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"Місце жінки - на кухні"? У магазині чоловік атакував дівчину через заморожені млинці У магазині в передмісті Києва чоловік "наїхав" на дівчину через напівфабрикати (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

В одному з житлових комплексів у передмісті Києва стався інцидент. Невідомий чоловік у магазині напівфабрикатів спершу не втримався від зауваження в адресу клієнтки, мовляв "місце жінки взагалі-то на кухні". Коли ж дівчина почала знімати його не телефон, він її атакував.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію постраждалої в Instagram.

Що відомо про напад в магазині: деталі скандалу

Про напад чоловіка в магазині розповіла Анна Мегега - співачка, викладач вокалу та засновниця продюсерського центру HOBBY HUB.

"Колись я жартувала, що готова стати амбасадоркою "Галя Балувана" (української мережі з виробництва й продажу заморожених домашніх напівфабрикатів, - Ред.). Дякую, всесвіт, що почув. Але я не те мала на увазі", - написала вона у вівторок, 29 липня.

За словами продюсерки, її вміння встрянути в якусь халепу "вчора досягло апогею".

"Посеред білого дня в магазині у моєму безпечному ЖК мене вдарив чувак", - наголосила дівчина.

Отже, подія трапилась, ймовірно, у магазині "Галя Балувана", розташованому в межах житлового комплексу "Софія" у передмісті Києва (у с. Софіївська Борщагівка).

"Справа в тому, що я мала необережність зайти в крамницю купити млинці на сніданок. Втім пан зі своєї печерної колокольні не втримався, щоб не нагадати, що місце жінки взагалі-то на кухні, і млинці треба не купувати, а готувати", - поділилась Мегега.

&quot;Місце жінки - на кухні&quot;? У магазині чоловік атакував дівчину через заморожені млинціЧоловік із магазину (фото: instagram.com/megega)

Вона зауважила, що у відповідь "делікатно попросила його реалізовувати свою нетактовність в інших місцях" і не з нею.

На це чоловік пообіцяв, буцімто спустить співачку "зі сходів головою вниз".

"Далі я дістала телефон, щоб потім оприлюднити фейс цього джентльмена. Але телефон через хвилину був вибитий з рук, а на самій руці тепер красується нормальний такий синець", - повідомила постраждала.

&quot;Місце жінки - на кухні&quot;? У магазині чоловік атакував дівчину через заморожені млинці

&quot;Місце жінки - на кухні&quot;? У магазині чоловік атакував дівчину через заморожені млинціНаслідки нападу чоловіка в магазині (фото: instagram.com/megega)

За її словами, поліція приїхала на місце події через 10 хвилин.

"Протокол і заява заповнені, але через добу після події копи зробили приблизно нуль дій по цій справі. Люди бідкаються, влада розводить руками", - розповіла викладач вокалу.

&quot;Місце жінки - на кухні&quot;? У магазині чоловік атакував дівчину через заморожені млинціПравоохоронці на місці події (фото: instagram.com/megega)

Насамкінець вона додала, що не писатиме "довгих феміністичних текстів про права жінок", у контексті "ситуації хоча б про право на купівлю напівфабрикату".

&quot;Місце жінки - на кухні&quot;? У магазині чоловік атакував дівчину через заморожені млинці

&quot;Місце жінки - на кухні&quot;? У магазині чоловік атакував дівчину через заморожені млинціЗамість сніданку - поїздка в лікарню (фото: instagram.com/megega)

"Не маю на то зараз ані сил, ані ресурсу, ані часу. Просто поки ми з вами живемо в світі, де жінки досягають успіху, в цьому самому світі існують чоловіки, які краще за нас знають, де наше місце та щиро вірять, що жінка не має права сперечатися з чоловіком. Інакше - зі сходів головою вниз", - підсумувала Мегега.

&quot;Місце жінки - на кухні&quot;? У магазині чоловік атакував дівчину через заморожені млинціПублікація постраждалої (скриншот: instagram.com/megega)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Запоріжжі 35-річний чоловік напав із ножем на лікаря, завдавши йому тілесних ушкоджень.

Тим часом в Одесі на Куликовому полі чоловік з ножами поранив чотирьох поліцейських.

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