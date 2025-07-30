"Место женщины - на кухне"? В магазине мужчина атаковал девушку из-за замороженных блинов
В одном из жилых комплексов в пригороде Киева произошел инцидент. Неизвестный мужчина в магазине полуфабрикатов сначала не удержался от замечания в адрес клиентки, мол "место женщины вообще-то на кухне". Когда же девушка начала снимать его не телефон, он ее атаковал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пострадавшей в Instagram.
Что известно о нападении в магазине: детали скандала
О нападении мужчины в магазине рассказала Анна Мегега - певица, преподаватель вокала и основательница продюсерского центра HOBBY HUB.
"Когда-то я шутила, что готова стать амбассадором "Галя Балувана" (украинской сети по производству и продаже замороженных домашних полуфабрикатов, - Ред.). Спасибо, вселенная, что услышала. Но я не то имела в виду", - написала она во вторник, 29 июля.
По словам продюсера, ее умение встрять в какую-то неприятность "вчера достигло апогея".
"Посреди белого дня в магазине в моем безопасном ЖК меня ударил чувак", - подчеркнула девушка.
Следовательно, событие произошло, вероятно, в магазине "Галя Балувана", расположенном в пределах жилого комплекса "София" в пригороде Киева (в с. Софиевская Борщаговка).
"Дело в том, что я имела неосторожность зайти в магазин купить блины на завтрак. Впрочем, пан со своей пещерной колокольни не удержался, чтобы не напомнить, что место женщины вообще-то на кухне, и блины нужно не покупать, а готовить", - поделилась Мегега.
Мужчина из магазина (фото: instagram.com/megega)
Она отметила, что в ответ "деликатно попросила его реализовывать свою бестактность в других местах" и не с ней.
На это мужчина пообещал, будто спустит певицу "с лестницы головой вниз".
"Далее я достала телефон, чтобы потом обнародовать фейс этого джентльмена. Но телефон через минуту был выбит из рук, а на самой руке теперь красуется нормальный такой синяк", - сообщила пострадавшая.
Последствия нападения мужчины в магазине (фото: instagram.com/megega)
По ее словам, полиция приехала на место происшествия через 10 минут.
"Протокол и заявление заполнены, но спустя сутки после происшествия копы сделали примерно ноль действий по этому делу. Люди жалуются, власть разводит руками", - рассказала преподаватель вокала.
Правоохранители на месте происшествия (фото: instagram.com/megega)
В завершение она добавила, что не будет писать "длинных феминистических текстов о правах женщин", в контексте "ситуации хотя бы о праве на покупку полуфабриката".
Вместо завтрака - поездка в больницу (фото: instagram.com/megega)
"Не имею на это сейчас ни сил, ни ресурса, ни времени. Просто пока мы с вами живем в мире, где женщины добиваются успеха, в этом самом мире существуют мужчины, которые лучше нас знают, где наше место и искренне верят, что женщина не имеет права спорить с мужчиной. Иначе - с лестницы головой вниз", - подытожила Мегега.
Публикация пострадавшей (скриншот: instagram.com/megega)
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