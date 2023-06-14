Містобудівна реформа в Україні базується на принципах Європейської Хартії місцевого самоврядування, - Шуляк

Ухвалений законопроект №5655, який продовжує реформу містобудування в Україні, відповідає європейським підходам до повноважень місцевого самоврядування у цій сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк в блозі на ЕП.

"Реформа містобудування розроблялася відповідно до принципів Європейської Хартії місцевого самоврядування, яка ратифікована Україною ще у 90-х. Це рамковий документ, який не містить детального опису повноважень місцевого самоврядування, але закладає базові принципи державної політики, декларує важливість місцевого самоврядування як ключової демократичної інституції", - пояснила Шуляк.

За її словами, хартія передбачає широкі повноваження для органів місцевого самоврядування - такі ж, як і реформа містобудування в Україні.

"Згідно з Хартією, місцеве самоврядування - право і спроможність місцевої влади регулювати та управляти суттєвою часткою публічних справ в інтересах населення. Значну частину містобудування складають розробка та прийняття містобудівної документації. Їх здійснюють на основі територіальних Концепцій інтегрованого розвитку, які створюються із залученням максимальної кількості мешканців", - наводить приклад голова профільного комітету.

За її словами, законопроект №5655 стимулює органи місцевого самоврядування виконувати вже наявне законодавство та приймати якісну містобудівну документацію. Це забезпечить комплексний, а не "клаптиковий" розвиток громади.

Також реформа містобудування передбачає розмежування процесів нагляду, контролю та моніторингу.

"Державний нагляд спрямований на учасників містобудівного процесу. Тобто не лише на органи місцевого самоврядування, а й осіб приватного контролю, експертів, які надають послуги. Це функція, що лишається державі, а саме Міністерству відновлення", - заявила Шуляк.

Вона додала, що місцева влада контролюватиме об’єкти будівництва, паралельно здійснювати контроль будуть також Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) та уповноважені особи з містобудівного контролю (приватні компанії).

"Найбільш кричущі незаконні випадки контролюватиме та перевірятиме саме місцева влада. Під час здійснення контролю органи місцевого самоврядування зможуть виносити обов’язкові до виконання приписи, проводити перевірки, зокрема й позапланові", - додала Шуляк.

Для чіткої реалізації повноважень місцевої влади законопроект №5655 конкретизує, що саме є самочинним будівництвом. Це будівництво на невідведеній ділянці, без права на виконання робіт, з порушенням обмежень, передбачених містобудівними умовами та обмеженнями, з істотними порушеннями проєктної документації.

"Моніторинг, розробка містобудівної документації, містобудівний контроль, ефективні інструменти протидії самочинного будівництву - усе це широкі повноваження органів місцевого самоврядування, які повністю відповідають Європейській Хартії місцевого самоврядування", - підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №5655 про реформу містобудування, яка спрямована на цифровізацію будівельного ринку в Україні, впровадження контролю та високої відповідальності за порушення.