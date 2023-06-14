Градостроительная реформа в Украине базируется на принципах Европейской Хартии местного самоуправления, - Шуляк

Принятый законопроект №5655, продолжающий реформу градостроительства в Украине, отвечает европейским подходам к полномочиям местного самоуправления в этой сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в блоге на ЭП.

"Реформа градостроительства разрабатывалась в соответствии с принципами Европейской Хартии местного самоуправления, ратифицированной Украиной еще в 90-х. Это рамочный документ, который не содержит детального описания полномочий местного самоуправления, но закладывает базовые принципы государственной политики, декларирует важность местного самоуправления как ключевого демократического института", - объяснила Шуляк.

По ее словам, хартия предусматривает широкие полномочия для органов местного самоуправления - такие же, как и реформа градостроительства в Украине.

"Согласно Хартии, местное самоуправление - право и способность местных властей регулировать и управлять существенной долей публичных дел в интересах населения. Значительную часть градостроительства составляют разработка и принятие градостроительной документации. Их осуществляют на основе территориальных Концепций интегрированного развития, которые создаются с привлечением максимального количества жителей", - приводит пример глава профильного комитета.

По ее словам, законопроект №5655 стимулирует органы местного самоуправления выполнять уже существующее законодательство и принимать качественную градостроительную документацию. Это обеспечит комплексное, а не "лоскутное" развитие общества.

Также реформа градостроительства предполагает разграничение процессов надзора, контроля и мониторинга.

"Государственный надзор направлен на участников градостроительного процесса. То есть не только на органы местного самоуправления, но и лиц частного контроля, экспертов, оказывающих услуги. Это функция, которая остается государству, а именно Министерству восстановления", - заявила Шуляк.

Она добавила, что местные власти будут контролировать объекты строительства, параллельно осуществлять контроль будут также Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ) и уполномоченные лица по градостроительному контролю (частные компании).

"Наиболее вопиющие незаконные случаи будут контролировать и проверять именно местные власти. Во время осуществления контроля органы местного самоуправления смогут выносить обязательные для выполнения предписания, проводить проверки, в том числе и внеплановые", - добавила Шуляк.

Для четкой реализации полномочий местных властей законопроект №5655 конкретизирует, что именно самостроительное строительство. Это строительство на неотведенном участке, без права на выполнение работ, с нарушением ограничений, предусмотренных градостроительными условиями и ограничениями, с существенными нарушениями проектной документации.

"Мониторинг, разработка градостроительной документации, градостроительный контроль, эффективные инструменты противодействия самовольному строительству - все это широкие полномочия органов местного самоуправления, полностью соответствующие Европейской Хартии местного самоуправления", - подытожила Шуляк.

Напомним, Верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5655 о реформе градостроительства, направленной на цифровизацию строительного рынка в Украине, внедрение контроля и высокой ответственности за нарушение.