Місто знищено вщент. NYT показали Бахмут на відео, зняте безпілотником

Зазначається, що кадри з дрона були зняті минулої п'ятниці. Так, було знято спалені будівлі, зруйновані школи та вкриті воронками парки Бахмута.

Колись мирне місто, відоме своїми соляними списами та шампанським, "значною мірою" зараз стало згарищем.

"Те, що виглядає як ранковий серпанок, що розповзається по зруйнованому горизонту, насправді є їдким димом, який важко висів після ще однієї ночі нещадного артилерійського обстрілу", - йдеться в публікації.

Декілька мирних жителів, що залишилися, неспокійно рухалися, намагаючись знайти безпечний шлях, поки росіяни проводили штурми в районі, де ховалися люди.

"У місці, наповненому смертю і руйнуванням, ознаки життя є винятком. Президент (США Джо) Байден заявив у ці вихідні, що близько 100 000 російських солдатів було вбито і поранено в битві за Бахмут. Україна також зазнала тяжких втрат у бою, який обидві сторони називають "м'ясорубкою", - йдеться у матеріалі.

Що залишилося від Бахмута через російські штурми та обстріли (фото Тайлера Хікса / nytimes.com)

За останній рік уряд України закликав мешканців евакуюватися з міста з населенням майже 80 тисяч осіб, і, за оцінками, до березня залишилося лише близько 4 тисяч місцевих жителів.

Коли РФ посилила бомбардування, гуманітарні групи констатували, що працювати у місті неможливо. За словами солдатів, Сили оборони продовжували пропонувати людям безпечний транспорт ще два тижні тому, але деякі мешканці відмовлялися їхати.

"Коли останніх українських солдатів відтіснили на все меншу територію біля західного в'їзду в місто, російські військові перетворили житловий район, що колись процвітає, на тир", - пише TNY.

Обстріл Бахмута російськими окупантами розпочався близько року тому. Лише у грудні загарбникам вдалося вийти на східну околицю міста.

Цієї зими команда The Times відвідала Бахмут і побачила, що деякі жителі, що залишилися, в основному живуть у підвальних укриттях. Вони покладалися на добровольців, які доставляли їжу та медикаменти, іноді вибираючись за дровами.

У Бахмуті залишалося близько 4 тисяч жителів на початку весни (фото Тайлера Хікса / nytimes.com)

Російські інтервенти просувалися повільно, зносячи безліч будівель до фундаменту, щоб позбавити бійців ЗСУ оборонних позицій.

На початок травня українські захисники здебільшого були обмежені ділянкою землі менше, ніж Центральний парк. Війська РФ посилили обстріл з метою витіснити останніх бійців ЗСУ далі до околиць.

У той час як російські окупанти заявляють про нібито перемогу та взяття Бахмута, українські захисники залишаються на межі оборони на околицях міста.

Також у матеріалі зазначається, що у Силах оборони України зазначають, що "загибель міста - це не кінець кампанії з вигнання росіян з руїн, а ще один етап катастрофічної війни".

Оборона Бахмута

Зазначимо, що днями російські загарбники заявили про нібито повну окупацію Бахмута. Офіційні представники України спростували ці вкидання і зазначили, що бійці ЗСУ продовжують обороняти частину населеного пункту.

Цього місяця українські військові розпочали успішне просування під Бахмутом і змогли звільнити від окупантів окремі позиції. Наші бійці продовжують поступове просування.

Як заявила заступник глави Міноборони Ганна Маляр, Сили оборони змогли взяти Бахмут у напівоточення. Бійці ЗСУ контролюють певні інфраструктурні, промислові об'єкти та приватний сектор у південно-західному районі міста, зокрема, район "Літак".

Більш детально про ситуацію навколо Бахмута в коментарі РБК-Україна розповів тимчасово виконуючий обов'язки командира 3-ї ОШБр, майор Родіон Кудряшов.