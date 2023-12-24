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Місто змінюється не по днях, а по годинах. В МВА розповіли про ситуацію довкола Авдіївки

Фото: в МВА розповіли про ситуацію довкола Авдіївки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ситуація на Авдіївському напрямку залишається дуже непростою. Місто змінюється не по днях, а по годинах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі телемарафону.

Штурмові дії не припиняються

"Дійсно, ситуація дуже непроста на нашому напрямку. Ворог тисне, штурмові дії не припиняються ні вдень, ні вночі. Намагаються росіяни виконати поставлені задачі й взяти місто. Дуже багато останнім часом кидають техніки та особового складу. Фіксуємо тисячі мертвих, вибачте, "макак" навколо Авдіївки. Хлопці розповідають й по камерах видно, коли дрони літають", - розповів Барабаш.  

Усі свої невдачі на полі бою, російські терористи намагаються компенсувати кількістю обстрілів по позиціях наших воїнів, а також території громади. Лише за минулу добу по громаді ворог завдав 46 масованих ударів. 

"По позиціях звичайно рахується сотнями. Іноді заїжджаючи в місто й перебуваючи там декілька годин - заїжджаєш й картинка одна, а виїжджаєш - вже інша. Місто змінюється не по днях, а годинах", - відзначив голова МВА. 

Евакуація з Авдіївки 

Евакуація, за словами Барабаша, продовжується. Останнім часом її часто можуть скасувати, оскільки ворог не цурається бити по дорогах.

Станом на сьогодні, 24 грудня, в Авдіївці залишаються 1206 людей, що є доволі багато. Проте, за період загострення на напрямку населений пункт покинули майже 350 людей. 

Електропостачання та опалення у місті немає. Крайній раз світло було ще у квітні 2022 року. Енергетики намагались відновити його, однак потрапляли під обстріли ворога. 

"Води не було ще до початку повномасштабної війни, а газу з травня 2022 року", - додав Барабаш. 

Штурми Авдіївки

Російські окупанти на початку жовтня активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

Ще в середині грудня, згідно з даними Білого дому, російські терористи втратили понад 13 тисяч втрат уздовж осі Авдіївка-Новопавлівка. Зокрема наші воїни знищили більше 220 бойових машин. 

Як розповідав раніше Барабаш, найбільшою проблемою для міста залишається логістика. Їжа та інші необхідні речі завозяться лише однією трасою, яка є небезпечною. 

Чи можливий прорив росіянами лінії фронту у разі захоплення Авдіївки та Мар'їнки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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