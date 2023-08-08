Місто у траурі. Що відомо про ситуацію в Покровську на другий день після атаки

Наслідки удару

Загалом внаслідок удару 7 людей загинули (п'ятеро цивільних, рятувальник та військовий), 88 поранено.

Станом на 11:00 зафіксовані пошкодження 12 багатоповерхівок, будівель готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів.

За даними ДСНС, станом на ранок 8 серпня ліквідовано п’ять осередків пожеж на

загальній площі 75 кв.м в житловому будинку та готелі. За попередньою інформацією під завалами людей немає.

Фото: ліквідація наслідків удару по Покровську (t.me/dsns_telegram)

Підрозділами ДСНС проводяться аварійно-рятувальні роботи в 5-поверховому житловому будинку.

Як повідомили у Нацполіції, внаслідок удару поранено 31 поліцейського.

Також постраждали семеро рятувальників та загинув заступник начальника ГУ ДСНС України у Донецькій області Андрій Омельченко.

Серед постраждалих поліцейських - герой фільму "20 днів у Маріуполі". Режисер фільму Мстислав Чернов повідомив, що Володимир потрапив під повторний ракетний удар, коли допомагав людям після першого.

Чернов додав, що поліцейський врятував йому життя в Маріуполі. Володимир був одним з тих, хто допомагав знімальній групі Associated Press висвітлювати війну в блокадному Маріуполі в березні 2022 року, і допоміг журналістам виїхати з міста.

У правоохоронця осколкові поранення, зараз він у лікарні. Володимира прооперували.

Повторний удар

За словами очільника ОВА Павла Кириленка, перша ціль російських військ - "вбивство цивільних жителів Покровська", а повторний удар був саме по рятувальниках і поліцейських, які працювали над ліквідацією наслідків атаки.

"О 19:15 відбувся перший ракетний удар. 19:52 відбувся другий удар. Є відпрацьований алгоритм не виїжджати на місце у залежності від категорії обстрілів - виїжджати через певний проміжок часу. Але у цьому випадку було влучання в житловий багатоквартирний будинок, де під завалами могли перебувати люди. Тому одразу ж і слідчо-оперативна група, і ДСНС, працівники військової адміністрації виїхали на місце для того, щоб проводити рятувальну операцію", - розповів Кириленко.

Траур у Покровську

З метою вшанування пам'яті загиблих через ворожий обстріл 7 серпня, сьогодні по всій Покровській громаді оголошено жалобу.

У МВА рекомендували приспустити на будівлях прапор України та оздобити прапор Покровська траурними стрічками.

Також у місті обмежили використання музики та проведення розважальних заходів.