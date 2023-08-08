Город в трауре. Что известно о ситуации в Покровске на следующий день после атаки

Последствия удара

В общей сложности в результате удара 7 человек погибли (пять гражданских, спасатель и военный), 88 ранены.

По состоянию на 11:00 зафиксированы повреждения 12 многоэтажек, зданий гостиницы, прокуратуры, пенсионного фонда, аптеки, двух магазинов, двух кафе и двух гражданских автомобилей.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро 8 августа ликвидировано пять очагов пожаров общей площади 75 кв.м в жилом доме и отеле. По предварительной информации, под завалами людей нет.

Фото: ликвидация последствий удара по Покровску (t.me/dsns_telegram)

Подразделениями ГСЧС проводятся аварийно-спасательные работы в 5-этажном жилом доме.

Как сообщили в Нацполиции, в результате удара ранен 31 полицейский.

Также пострадали семь спасателей и погиб заместитель начальника ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Андрей Омельченко.

Среди пострадавших полицейских - герой фильма "20 дней в Мариуполе". Режиссер фильма Мстислав Чернов сообщил, что Владимир попал под повторный ракетный удар, когда помогал людям после первого.

Чернов добавил, что полицейский спас ему жизнь в Мариуполе. Владимир был одним из тех, кто помогал съемочной группе Associated Press освещать войну в блокадном Мариуполе в марте 2022 года и помог журналистам уехать из города.

У правоохранителя осколочные ранения, сейчас он находится в больнице. Владимира прооперировали.

Повторный удар

По словам главы ОВА Павла Кириленко, первая цель российских войск - "убийство гражданских жителей Покровска", а повторный удар был именно по спасателям и полицейским, работавшим над ликвидацией последствий атаки.

"В 19:15 произошел первый ракетный удар. 19:52 состоялся второй удар. Есть отработанный алгоритм не выезжать на место в зависимости от категории обстрелов - выезжать через определенный промежуток времени. Но в этом случае попадание в жилой многоквартирный дом, где под завалами могли находиться люди. Поэтому сразу и следственно-оперативная группа, и ГСЧС, работники военной администрации выехали на место для того, чтобы проводить спасательную операцию", - рассказал Кириленко.

Траур в Покровске

С целью почтить память погибших из-за вражеских обстрелов 7 августа, сегодня по всей Покровской общине объявлен траур.

В МВА рекомендовали приспустить на зданиях флаг Украины и украсить флаг Покровска траурными лентами.

Также в городе ограничили использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.