Місто у руїнах: у ЗСУ відповіли, чи змогли росіяни захопити Курахове

Що передувало

Сьогодні вранці російське Міноборони заявило про нібито "звільнення" українського міста Курахове, яке є найбільшим населеним пунктом у південно-західній частині Донецької області.

Що кажуть у ЗСУ

"Аналізувати площу міста за відсотками під час боїв неможливо. Можу, втім, відзначити, що станом на цей ранок, в його межах йшли бої, так що із заявами про захоплення міста противник явно поквапився", - розповів Трегубов.

Водночас, сьогодні вранці в ОСУВ "Хортиця" розповіли, що російська армія проводить штурмові дії в міській забудові Курахового. Там тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника.

Ситуація у Курахово

Варто зауважити, що нещодавно у мережі повідомили про нібито оточення українських військ у районі населених пунктів Успенівка та Трудове біля Курахового. Однак у ЗСУ спростували цю інформацію та заявили, що війська були відведені.

Також ми писали, що застосовуючи авіацію, окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Курахове.