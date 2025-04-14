Місто-привид. ЗСУ з дрона показали руйнування Торецька після приходу "руського міра"

Як зазначили військові, Торецьк перетворюється на місто-привид.

"Весна у Торецьку… Впродовж дев’яти місяців 100 омбр разом із приданими їй підрозділами веде Битву за Торецьк. За цей час оскаженілий "р***кій мір" перетворив колись квітуче місто українського Донбасу на місто-привид", - написали військові.

Окупанти намагаються просунутися на цьому напрямку, однак зазнають серйозного спротиву. ЗСУ оприлюднюють кадри з дронів, які фіксують масштаби руйнувань та наслідки російських обстрілів

Раніше глава Донецької ОВА Вадим Філашкін розповідав, що у Торецьку залишаються 48 людей, а в Торецькій громаді - 142 людини. Українські військові намагаються доставляти допомогу цим людям.

"Цивільним благодійним організаціям, які займалися до цього майже пів року евакуацією населення з міст Торецьк і Часів Яр, зараз заїхати туди неможливо. Там під щільним обстрілом всі шляхи", - додав він.

Що відомо про Торецьк

До початку війни на Донбасі у 2014 році Торецьк (до 2016 року - Дзержинськ) налічував близько 35 тисяч мешканців. Це було невелике, але активне місто з розвиненою промисловістю.

Основу економіки становили вугледобувні підприємства, зокрема шахти, які були головними роботодавцями для місцевих жителів. Торецьк відомий своєю шахтарською історією та працею кількох поколінь гірників.

Торецьк має залізничну станцію, яка відігравала роль логістичного вузла для транспортування вугілля та товарів.

Бої за Торецьк

Нагадаємо, влітку минулого року у Донецькій області розпочалися бої за Торецьк. А на початку вересня 2024 року окупати змогли зайти на територію міста. З того часту там тривають міські бої між українськими військовими та росіянами.

За даними експертів американського Інституту вивчення війни, геолокаційні карти від 8 квітня вказують на те, що війська РФ нещодавно просунулися в полях на північний захід від Торецька.



Також ми писали про те, що ситуація навколо Торецька погіршується, у випадку, якщо росіяни візьмуть його під свій контроль, то "відкриють" вже Костянтинівський напрямок.

Детально про це, читайте у матеріалі РБК-Україна "Росія йде в наступ, поки США говорять про мир: що зараз на фронті".