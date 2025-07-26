Містичне сонячне затемнення влаштує справжню "революцію" в житті цих знаків Зодіаку

Дата нового Сонячного затемнення і в чому його особливість

У серпні 2027 року світ накриє найтриваліше повне Сонячне затемнення століття. Тінь Місяця "триматиметься" над Землею майже сім хвилин, що вважається астрономічним рекордом.

Це рідкісне явище очікується 2 серпня і вже зараз прикувало увагу астрологів усього світу. У дні такого затемнення змінюються внутрішні програми, старі сценарії стираються, а замість них запускаються нові, не завжди передбачувані, але точно доленосні.

На які знаки Зодіаку найбільше вплине Сонячне затемнення

І хоча затемнення настане лише за два роки, "маховик часу" буде запущено вже дуже скоро. Його енергія "прокинеться" задовго до пікової точки, змушуючи деяких з нас озиратися на минуле, змінювати орієнтири та ухвалювати рішення, які раніше здавались неможливими. Зірки попереджають, що ті, хто відчує перші поштовхи вже у 2025-му, опиняться на порозі великого перезапуску. І це особливо торкнеться представників 4 знаків Зодіаку.

Овен

У повітрі вже відчувається смак змін, але саме для вас вони не стануть раптовістю. Це лише логічне продовження шляху, який ви давно хотіли пройти. Внутрішній вогонь згасав, але тепер він знову спалахне, сильніше, ніж будь-коли. Ви відчуєте, що готові перетворити слабкість на силу, а сумніви на точку неповернення.

Терези

Світ навколо зміниться, і вас це торкнеться глибше, ніж інших. Те, що тримало на місці, розчиниться в тіні затемнення, звільнивши простір для нового. Ви навчитеся більше не вибачатися за свою чутливість, і саме в цьому ваша майбутня сила. Баланс, який здавався втраченим, повернеться, але вже з іншими сенсами.

Козоріг

Затемнення торкнеться вашої системи координат. Те, що здавалось вічним, раптом хитнеться, і ви опинитеся між двома світами: старим, який тріщить по швах, і новим, який ще не сформувався. Але саме під час цього хаосу прийде відповідь на головне питання: для чого ви все це будували.

Риби

Ваше серце давно шепотіло про зміни, але ви не слухали. Сонячне затемнення змусить нарешті звернути на це увагу. Усе, що ви відкладали, вийде на перший план, а інтуїція стане єдиним компасом у вирі рішень. Прийде новий сенс, нове "я", якого ви ще не знали, але завжди на нього чекали.