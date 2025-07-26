Мистическое солнечное затмение устроит настоящую "революцию" в жизни этих знаков Зодиака

Дата нового Солнечного затмения и в чем его особенность

В августе 2027 года мир накроет самое продолжительное полное Солнечное затмение века. Тень Луны будет "держаться" над Землей почти семь минут, что считается астрономическим рекордом.

Это редкое явление ожидается 2 августа и уже сейчас приковало внимание астрологов всего мира. В дни такого затмения меняются внутренние программы, старые сценарии стираются, а вместо них запускаются новые, не всегда предсказуемые, но точно судьбоносные.

На какие знаки Зодиака больше всего повлияет Солнечное затмение

И хотя затмение наступит лишь через два года, "маховик времени" будет запущен уже очень скоро. Его энергия "проснется" задолго до пиковой точки, заставляя некоторых из нас оглядываться на прошлое, менять ориентиры и принимать решения, которые раньше казались невозможными. Звезды предупреждают, что те, кто почувствует первые толчки уже в 2025-м, окажутся на пороге большого перезапуска. И это особенно коснется представителей 4 знаков Зодиака.

Овен

В воздухе уже чувствуется вкус перемен, но именно для вас они не станут внезапностью. Это лишь логическое продолжение пути, который вы давно хотели пройти. Внутренний огонь угасал, но теперь он снова вспыхнет, сильнее, чем когда-либо. Вы почувствуете, что готовы превратить слабость в силу, а сомнения в точку невозврата.

Весы

Мир вокруг изменится, и вас это коснется глубже, чем других. То, что держало на месте, растворится в тени затмения, освободив пространство для нового. Вы научитесь больше не извиняться за свою чувствительность, и именно в этом ваша будущая сила. Баланс, который казался утраченным, вернется, но уже с другими смыслами.

Козерог

Затмение коснется вашей системы координат. То, что казалось вечным, вдруг качнется, и вы окажетесь между двумя мирами: старым, который трещит по швам, и новым, который еще не сформировался. Но именно во время этого хаоса придет ответ на главный вопрос: для чего вы все это строили.

Рыбы

Ваше сердце давно шептало о переменах, но вы не слушали. Солнечное затмение заставит наконец обратить на это внимание. Все, что вы откладывали, выйдет на первый план, а интуиция станет единственным компасом в водовороте решений. Придет новый смысл, новое "я", которого вы еще не знали, но всегда его ждали.