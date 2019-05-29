Мистические туры в Англию. Круги на полях

Едва ли сколько-нибудь популярный массовый туроператор, предлагающий автобусные туры в Европу, сможет предоставить любителю мистических явлений и тайн планеты время для захватывающего и познавательного путешествия. Тем не менее Англия часто становится объектом интереса исследователей самых необычных страничек в истории цивилизации.

Круги на полях в Уилтшире

Среди всех зарегистрированных случаев появления кругов на полях, 95% приходится на Англию. Точнее, на ячменные поля графства Уилтшир. Уже задокументировано сотни подобных случаев, но до сих пор разгадки появления странных и сложных рисунков не знает никто. Более того, эти места сопровождают еще более необъяснимые явления — небывалая магнитная активность, иногда высокий радиационный фон.

История появления таинственных английских кругов на полях имеет очень давние корни. По воспоминаниям местных жителей, в 20-е, 30-е годы они детьми преспокойно играли среди непонятных рисунков на ячменных полях и это было в порядке вещей, правда, хозяева посевов неизменно гоняли их оттуда. Жители графства Уилтшир всю жизнь считали эти круги чем-то неизбежным и верили в то, что появление рисунков свидетельствует о наступлении тяжелых времен.

Зачастую так и случалось: вначале Первая, а потом и Вторая мировая. По свидетельству местных жителей, появление кругов имело свои закономерности, чаще всего рисунки наносились раз в три-четыре года, но никогда не были признаком чего-то хорошего. Впрочем, до Второй мировой никто толком не обращал внимания на эту чертовщину, не пытался фотографировать, а тем более печатать в газетах. Были проблемы и посерьезнее.

Естественно, в 60-е годы, эру летающих тарелок, все начали сваливать на пришельцев, на неизвестные секретные технологии, а сам процесс нанесения рисунков многократно приукрашался и обрастал все новыми подробностями, в большинстве случаев, домыслами и фантазиями. В конце концов к началу 80-х годов ХХ века публика решила, что Английские круги на полях не более чем чья-то шутка.

Все же круги не переставали появляться, а в 90-е годы их насчитывалось уже более тысячи по всей Европе, на Англию приходилось большинство. Круги становились все сложнее и сложнее по структуре, при этом рисунки ни разу не повторялись. Подделать узор такого размера и такой филигранной точности руками человека было бы невероятно сложно. Именно поэтому английские рисунки и вызывают огромный интерес туристов со всего мира, ищущих разгадку этого явления.