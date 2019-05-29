Містичні тури до Англії. Круги на полі

Чи скільки-небудь популярний масовий туроператор, що пропонує автобусні тури до Європи, зможе надати любителю містичних явищ і таємниць планети час для захоплюючого і пізнавальної подорожі. Проте Англія часто стає об'єктом інтересу дослідників самих незвичайних сторінок в історії цивілізації.

Кола на полях в Уилтшире

Серед усіх зареєстрованих випадків появи кіл на полях, 95% припадає на Англію. Точніше, на ячмінні поля графства Вілтшир. Вже задокументовано сотні подібних випадків, але до сих пір розгадки появи дивних і складних малюнків не знає ніхто. Більш того, ці місця супроводжують ще більш незрозумілі явища - небувала магнітна активність, іноді високий радіаційний фон.

Історія появи таємничих англійських кіл на полях має дуже давнє коріння. За спогадами місцевих жителів, в 20-е, 30-е роки вони дітьми спокійнісінько грали серед незрозумілих малюнків на ячмінних полях і це було в порядку речей, правда, господарі посівів незмінно ганяли їх звідти. Жителі графства Вілтшир все життя вважали ці кола чимось неминучим і вірили в те, що поява малюнків свідчить про настання важких часів.

Найчастіше так і траплялося: спочатку Перша, а потім і Друга світова. За свідченням місцевих жителів, поява кіл мало свої закономірності, найчастіше малюнки наносилися раз в три-чотири роки, але ніколи не були ознакою чогось хорошого. Втім, до Другої світової ніхто толком не звертав уваги на цю чортівню, не намагався фотографувати, а тим більше друкувати в газетах. Були проблеми і серйозніше.

Природно, в 60-і роки, еру літаючих тарілок, всі почали звалювати на прибульців, на невідомі секретні технології, а сам процес нанесення малюнків багаторазово прикрашати і обростав все новими подробицями, в більшості випадків, домислами і фантазіями. Зрештою до початку 80-х років ХХ століття публіка вирішила, що Англійські кола на полях не більше ніж чийсь жарт.

Все ж кола не переставали з'являтися, а в 90-ті роки їх налічувалося вже понад тисячу по всій Європі, на Англію доводилося більшість. Кола ставали все складніше і складніше за структурою, при цьому малюнки жодного разу не повторювалися. Підробити візерунок такого розміру і такої філігранної точності руками людини було б неймовірно складно. Саме тому англійські малюнки і викликають величезний інтерес туристів з усього світу, які шукають розгадку цього явища.