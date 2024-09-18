У місті під Києвом закривають їдальні у школах: у чому причини і коли відкриють

У Борисполі 19 і 20 вересня закриють шкільні їдальні та скоротять перебування дітей у дитсадках. В ці дні буде відсутнє водопостачання по всьому місту.
Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку Бориспільської міськради у Facebook.
У зв’язку з очищенням та сильним хлоруванням водопровідних мереж та резервуарів 19-20 вересня буде відсутня вода по всьому місту Борисполю, повідомляють у Бориспільській міські раді. Мешканців міста закликають зробити запаси води для приготування їжі.
"21 вересня хлоровану воду можна буде використовувати для господарських потреб", - зазначають чиновники.
У зв’язку з відсутністю води у кранах вносяться зміни в режим роботи закладів освіти 19 і 20 вересня. Це стосуватиметься і шкіл, і дитсадків. Зокрема:
Також 20 вересня у закладах освіти буде проводитися генеральне прибирання з дезінфекцією усіх приміщень, обладнання та інвентаря.
Відключення води у зв'язку із очищенням водопровідних мереж у Борисполі проводять раз на півроку.
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