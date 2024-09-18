В городе под Киевом закрывают столовые в школах: в чем причины и когда откроют

В Борисполе 19 и 20 сентября закроют школьные столовые и сократят пребывание детей в детсадах. В эти дни будет отсутствовать водоснабжение по всему городу.
Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу Бориспольского горсовета в Facebook.
В связи с очисткой и сильным хлорированием водопроводных сетей и резервуаров 19-20 сентября будет отсутствовать вода по всему городу Борисполю, сообщают в Бориспольском городском совете. Жителей города призывают сделать запасы воды для приготовления пищи.
"21 сентября хлорированную воду можно будет использовать для хозяйственных нужд", – отмечают чиновники.
В связи с отсутствием воды в кранах вносятся изменения в режим работы учебных заведений 19 и 20 сентября. Это будет касаться и школ, и детсадов. В частности:
Также 20 сентября в учебных заведениях будет проводиться генеральная уборка с дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря.
Отключение воды в связи с очисткой водопроводных сетей в Борисполе производится раз в полгода.
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