В городе под Киевом закрывают столовые в школах: в чем причины и когда откроют

В связи с очисткой и сильным хлорированием водопроводных сетей и резервуаров 19-20 сентября будет отсутствовать вода по всему городу Борисполю, сообщают в Бориспольском городском совете. Жителей города призывают сделать запасы воды для приготовления пищи.

"21 сентября хлорированную воду можно будет использовать для хозяйственных нужд", – отмечают чиновники.

В связи с отсутствием воды в кранах вносятся изменения в режим работы учебных заведений 19 и 20 сентября. Это будет касаться и школ, и детсадов. В частности:

в учреждениях дошкольного образования организуют работы групп кратковременного пребывания (4 часа) без питания с 08:00 до 12:00;

в заведениях общего среднего образования приостановят эксплуатацию пищеблоков и временно прекратят питание учеников.

Также 20 сентября в учебных заведениях будет проводиться генеральная уборка с дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря.

Фото: Грязная вода в кранах (gettyimages.com)

Отключение воды в связи с очисткой водопроводных сетей в Борисполе производится раз в полгода.