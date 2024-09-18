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У місті під Києвом закривають їдальні у школах: у чому причини і коли відкриють

Бориспіль, Україна, Середа 18 вересня 2024 16:52
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У місті під Києвом закривають їдальні у школах: у чому причини і коли відкриють Фото: Харчування школярів (ілюстративне gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Борисполі 19 і 20 вересня закриють шкільні їдальні та скоротять перебування дітей у дитсадках. В ці дні буде відсутнє водопостачання по всьому місту.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку Бориспільської міськради у Facebook.

У зв’язку з очищенням та сильним хлоруванням водопровідних мереж та резервуарів 19-20 вересня буде відсутня вода по всьому місту Борисполю, повідомляють у Бориспільській міські раді. Мешканців міста закликають зробити запаси води для приготування їжі.

"21 вересня хлоровану воду можна буде використовувати для господарських потреб", - зазначають чиновники.

У зв’язку з відсутністю води у кранах вносяться зміни в режим роботи закладів освіти 19 і 20 вересня. Це стосуватиметься і шкіл, і дитсадків. Зокрема:

  • у закладах дошкільної освіти організують роботу груп короткотривалого перебування (4 години) без харчування з 08:00 до 12:00;
  • у закладах загальної середньої освіти призупинять експлуатацію харчоблоків та тимчасово припинять харчування учнів.

Також 20 вересня у закладах освіти буде проводитися генеральне прибирання з дезінфекцією усіх приміщень, обладнання та інвентаря.

У місті під Києвом закривають їдальні у школах: у чому причини і коли відкриютьФото: Брудна вода у кранах (gettyimages.com)

Відключення води у зв'язку із очищенням водопровідних мереж у Борисполі проводять раз на півроку.

Нагадаємо, ми писали, що у Хмельницькій області в школі отруїлись діти. Поліція почала досудове розслідування.

Також ми розповідали, що в одній зі шкіл Києва стався спалах кишкової інфекції.

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Бориспіль Водопостачання Школа Діти
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