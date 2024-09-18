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В городе под Киевом закрывают столовые в школах: в чем причины и когда откроют

Борисполь, Украина, Среда 18 сентября 2024 16:52
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В городе под Киевом закрывают столовые в школах: в чем причины и когда откроют Фото: Питание школьников (иллюстративное gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Борисполе 19 и 20 сентября закроют школьные столовые и сократят пребывание детей в детсадах. В эти дни будет отсутствовать водоснабжение по всему городу.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу Бориспольского горсовета в Facebook.

В связи с очисткой и сильным хлорированием водопроводных сетей и резервуаров 19-20 сентября будет отсутствовать вода по всему городу Борисполю, сообщают в Бориспольском городском совете. Жителей города призывают сделать запасы воды для приготовления пищи.

"21 сентября хлорированную воду можно будет использовать для хозяйственных нужд", – отмечают чиновники.

В связи с отсутствием воды в кранах вносятся изменения в режим работы учебных заведений 19 и 20 сентября. Это будет касаться и школ, и детсадов. В частности:

  • в учреждениях дошкольного образования организуют работы групп кратковременного пребывания (4 часа) без питания с 08:00 до 12:00;
  • в заведениях общего среднего образования приостановят эксплуатацию пищеблоков и временно прекратят питание учеников.

Также 20 сентября в учебных заведениях будет проводиться генеральная уборка с дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря.

В городе под Киевом закрывают столовые в школах: в чем причины и когда откроютФото: Грязная вода в кранах (gettyimages.com)

Отключение воды в связи с очисткой водопроводных сетей в Борисполе производится раз в полгода.

Напомним, мы писали, что в Хмельницкой области в школе отравились дети. Полиция начала досудебное расследование.

Также мы рассказывали, что в одной из школ Киева произошла вспышка кишечной инфекции.

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Борисполь Водоснабжение Школа Дети
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