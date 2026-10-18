Міста у вогні, тисячі затриманих та мільйонні збитки: що сталося у Франції та яка причина протестів

За даними міністра внутрішніх справ Лорана Нуньєса, загалом по країні відбулося 110 маршів, які зібрали від 550 000 (за оцінками влади) до близько 800 000 учасників (за даними організаторів). У суботу ситуація остаточно вийшла з-під контролю, коли до мирних мітингувальників долучилися агресивні маргінальні групи та криміналітет.

На додачу до гасел проти чинної влади, на протестах помітною була також ліворадикальна і особливо "пропалестинська" символіка. Аж до того, що її помістили на кінну статую французької героїні Жанни д'Арк, а її саму "вдягнули" в подобу хіджабу.

"Повна розруха" у Парижі та погроми по всій країні

Найскладніша ситуація склалася в Парижі, де групи людей чисельністю від кількох сотень до понад 1 000 осіб влаштовували несанкціоновані марші.

Фото: протести у Франції (facebook.com/gendarmerienationale)

"Починаючи з полудня, а в Марселі - ще з ранку, кілька тисяч осіб ультралівого спрямування, налаштованих нападати на наші громадські будівлі та атакувати наші сили правопорядку, чинили протиправні дії. Згодом до них долучилися злочинці, які розграбували та розгромили численні магазини в кількох містах Франції: у Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Ренні, Страсбурзі, Греноблі, Ніцці, Ліможі... та багатьох інших", - заявив очільник МВС Лоран Нуньєс.

У Парижі, навколо площі Республіки, вулиці були встелені вивернутою бруківкою та розтрощеним склом. Дійшло до того, що близько 20:00 молоді люди намагалися штурмувати легендарні "Галереї Лафайєт", а пізніше рухалися до торгового району Ле-Алле. Поліція була змушена застосувати сльозогінний газ і водомети проти натовпу, який закидав правоохоронців феєрверками, камінням та бруківкою.

У Ліможі (центральна Франція) протестувальники підпалили будівлю мерії, яка в результаті була "значною мірою знищена" вогнем. Акти вандалізму фіксувалися також у таких містах, як Ліон, Бордо, Ренн, Страсбург, Гренобль, Ніцца та інші міста. За даними Sky News, у Сент-Етьєні підліток через вибух гранати втратив руку - це вже другий подібний інцидент за час протестів.

Крім того, акції меншого масштабу на тлі загальноєвропейського зростання цін зафіксували в Італії (де в Мілані сталися сутички з поліцією та підпали), Португалії (мирні протести за житлові права в Лісабоні) та Бельгії.

Наслідки та реакція влади

За офіційними даними МВС, кількість затриманих у Франції зросла до 2 000 осіб. Під час сутичок постраждали понад 600 співробітників поліції, жандармів та пожежників. Також зафіксовано смертельний випадок через проблеми зі здоров’ям під час масових заворушень.

Президент Франції Еммануель Макрон різко засудив насильство.

"У нашій Республіці немає місця для насильства. Ті, хто влаштовував погроми, нападав на префектури та магазини, грабував навіть наші мерії, будуть переслідувані та покарані. Ми всі разом станемо стіною проти сіячів хаосу, які прагнуть лише знищити наші інституції та заважають тим, хто мирно висловлює свої вимоги, робити це", - заявив він.

Крім того, сьогодні Макрон збирається виступити зі зверненням до нації через протести. Очікується, що він виступить сьогодні о 20:00 за місцевим часом. Вдень Макрон також проведе екстрену зустріч із вищими посадовими особами уряду.

Президент Французької федерації торгівлі та дистрибуції Александре Бомпар оцінює в 1500 кількість торгових точок, які безпосередньо постраждали під час протестів, а загальна сума збитків становить сотні мільйонів євро.

Як повідомляє телеканал BFMTV, президент Торгово-промислової палати Парижа Жерар Барб'є заявив, що завтра розпочне роботу кризовий штаб.

"Він має допомогти підприємцям. Головна порада для всіх торговців - робити фотографії та відео для подальших експертиз", - зазначив він, порадивши повідомити страховиків та подати заяву до поліції.