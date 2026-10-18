Города в огне, тысячи задержанных и ущерб на миллионы: что произошло во Франции и какая причина протестов

По данным министра внутренних дел Лорана Нуньеса, всего по стране прошло 110 маршей, которые собрали от 550 000 (по оценкам властей) до около 800 000 участников (по данным организаторов). В субботу ситуация окончательно вышла из-под контроля, когда к мирным митингующим присоединились агрессивные маргинальные группы и криминалитет.

Вдобавок к лозунгам против действующей власти, на протестах заметной была также леворадикальная и особенно "пропалестинская" символика. Вплоть до того, что ее поместили на конную статую французской героини Жанны д'Арк, а ее саму "одели" в подобие хиджаба.

"Полная разруха" в Париже и погромы по всей стране

Самая сложная ситуация сложилась в Париже, где группы людей численностью от нескольких сотен до более чем 1 000 человек устраивали несанкционированные марши.

Фото: протесты во Франции (facebook.com/gendarmerienationale)

"Начиная с полудня, а в Марселе - еще с утра, несколько тысяч человек ультралевого толка, настроенных нападать на наши общественные здания и атаковать наши силы правопорядка, совершали противоправные действия. Впоследствии к ним присоединились преступники, разграбившие и разгромившие многочисленные магазины в нескольких городах Франции: в Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Ренни, Страсбурге, Гренобле, Ницце, Лиможе... и многих других", - заявил глава МВД Лоран Нуньес.

В Париже, вокруг площади Республики, улицы были устланы вывернутой брусчаткой и разбитым стеклом. Дошло до того, что около 20:00 молодые люди пытались штурмовать легендарные "Галереи Лафайет", а позже двигались в торговый район Ле-Алле. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и водометы против толпы, которая забрасывала правоохранителей фейерверками, камнями и брусчаткой.

В Лиможе (центральная Франция) протестующие подожгли здание мэрии, которое в результате было "в значительной степени уничтожено" огнем. Акты вандализма фиксировались также в таких городах как Лион, Бордо, Ренн, Страсбург, Гренобль, Ницца и другие города. По данным Sky News, в Сент-Этьене подросток из-за взрыва гранаты потерял руку - это уже второй подобный инцидент за время протестов.

Кроме того, акции меньшего масштаба на фоне общеевропейского роста цен зафиксировали в Италии (где в Милане произошли столкновения с полицией и поджоги), Португалии (мирные протесты за жилищные права в Лиссабоне) и Бельгии.

Последствия и реакции власти

По официальным данным МВД, количество задержанных во Франции возросло до 2000 человек. В ходе столкновений пострадали более 600 сотрудников полиции, жандармов и пожарных. Также зафиксирован смертельный случай из-за проблем со здоровьем во время массовых беспорядков.

Президент Франции Эммануэль Макрон резко осудил насилие.

"В нашей Республике нет места для насилия. Те, кто устраивал погромы, нападал на префектуры и магазины, грабил даже наши мэрии, будут преследованы и наказаны. Мы все вместе станем стеной против сеятелей хаоса, которые стремятся только уничтожить наши институции и мешают тем, кто мирно выссказывает свои требования, делать это", - заявил он.

Кроме того, сегодня Макрон собирается выступить с обращением к нации из-за протестов. Ожидается, что он выступит сегодня в 20.00 по местному времени. Днем Макрон также проведет экстренную встречу с высшими должностными лицами правительства.

Президент Французской федерации торговли и дистрибуции Александр Бомпар оценивает в 1500 количество торговых точек, непосредственно пострадавших во время протестов, а общая сумма ущерба составляет сотни миллионов евро.

Как сообщает телеканал BFMTV, президент Торгово-промышленной палаты Парижа Жерар Барбье заявил, что завтра начнет работу кризисный штаб.

"Он должен помочь предпринимателям. Главный совет для всех торговцев - делать фотографии и видео для дальнейших экспертиз", - отметил он, посоветовав сообщить страховщикам и подать заявление в полицию.