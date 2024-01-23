Для міста та подорожей: ТОП-5 великих універсалів з малою витратою палива

Універсал довгий і стильний як седан, швидкий як хетчбек і місткий як компактвен. А ще він не дорожче за них в утриманні і такий же простий в управлінні, у тому числі і у великому місті. Завдяки домінуючому позитиву у споживчих якостях універсали все ще тримають позиції на європейському ринку – на відміну інших кузовів, які вже поступаються місцем співрозмірним кросоверам та венам всіх калібрів.

Одне слово, не дивно, що пропозиція великих універсалів на вторинному ринку в Україні практично необмежена. І при тому більшість лотів – молоді за роками машини, пригнані з Європи. І хоча щодо залишкового ресурсу в них не все однозначно, зовні більшість має цілком свіжий вигляд. Все гаразд і з вибором моделей – є машини на різний гаманець і на різний художній смак. У нашому огляді ми зібрали моделі, які у моторній лінійці обов’язково мають економічні сучасні агрегати – в першу чергу це дизелі з електронним керуванням впорскуванням палива типe Common Rail.

Volkswagen Passat B8 (з 2014 р.)

Одна з найпопулярніших машин не тільки в своєму класі, а й в Україні взагалі. Справді гідний автомобіль, який між іншим дає шанувальникові бренда широкий вибір – двигунів, трансмісій і комплектацій. Вражають економічністю і бензинові двигуни – типу TSI об’ємом 1,4 л, 1,8 л та 2,0 л, і дизельні – 1,6 л і 2,0 л з налаштуваннями на різні потужності. Автоматичні коробки передач – преселективні роботи типу DSG, “мокрі” і “сухі”, але версій з “механікою” теж достатньо. На ринку багато машин у доброму стані. Нарешті, даруйте, але маємо нагадати – всі універсали Passat B8 в Україні – або куплені в Україні, або пригнані з Європи, “американців” з таким кузовом не було. Лише в кузові універсал можна обрати повнопривідну версію Passat Alltrack з збільшеним на 28 мм кліренсом і особливим оздобленням кузова. Мінуси типові для сучасних “Фольксвагенів” – недовговічні і безальтернативні “автомати” DSG, відносно недовговічні і так само безальтернативні бензинові мотори TSI, дорогі в ремонті дизелі. Машини, пригнані з Європи, здебільшого мають великі пробіги, хоча на одометрі це не завжди відображено.

Opel Insignia Sports Tourer II (2017 – 2022 рр.)

Стильний і добротний автомобіль, який в Україні незаслужено губиться у тіні свого більш відомого співвітчизника. “Інсігнія” другого покоління представлена доволі широко завдяки європейським машинам. Гама двигунів багата, від 122-сильного 1,5-літрового 3-циліндрового дизелька (на який в Україні мало хто поведеться) до 260-сильного бензинового 2,0-літрового агрегата. Є повнопривідна версії з топовими двигунами і “розумним” розподілом обертового моменту між задніми колесами. 8-ступінчаста автоматична трансмісія поширена не менше, ніж механіка, на цей агрегат, до речі, особливих нарікань немає.

Renault Talisman (2015 – 2022 рр.)

Великий і красивий автомобіль (між іншим більший за Passat’а!), при конструюванні “заточений” французами на комфортний рух. Модель випускалася в одному поколінні, її хвалять за м’яке і недешеве оздоблення інтер’єру, в якому завдяки гарній шумоізоляції панує тиша. Незвична для даного класу річ – так зване повнокероване шасі, тобто все чотири колеса, які при маневруванні слухаються керма. Під капотом “Талісмана” можна знайти як бензинові, так і дизельні мотори, у тому числі дуже економічні. Причому на жаль, єдина атмосферна “бензинка” ставилася лише на комплектацію для корейського ринку (якщо вам трапиться така машина щ шильдиком Samsung – наші вітання). “Автомати” – преселективні роботи EDC з двома зчепленнями, але “механіки” теж достатньо. В принципі, модель офіційно продавалася в Україні, але тривало це недовго і продано їх було небагато, тож пропозиція на “вторинці” здебільшого “європейська”.

Peugeot 508 SW (2011 – 2018 рр.)

Найстаріший автомобіль у нашій добірці – бо ми пропонуємо розглянути його першу генерацію. Лише в кузові універсал можна зустріти цікаву кросоверну версію 508-го – Peugeot 508 RXH з повним приводом, “ліфтованою” підвіскою і “позашляховим” обвісом. До речі, саме ця модифікація також була представлена у гібридному варіанті. Бензинових моторів фактично два – доволі складний 1,6-літровий з надувом і без, всього з трьома варіантами потужності. Натомість дизелів була ціла колекція – більше десятка. Автоматичні трансмісії були як класичні гідромеханічні, так і роботизовані, в залежності від типу двигуна і років випуску. Попри те що, модель мало відома в Україні, пропозиція на ринку чималенька.

Skoda Superb III (з 2015 р.)

Це покоління до сьогодні вважається актуальним, хоча ще у минулому році була презентована наступна, IV генерація цієї моделі – і це, до слова, може стати приводом для додаткової знижки при торгах за вподобаний екземпляр. Начиння у “Шкод” традиційно від Volkswagen, але не можна вважати Superb III перелицьованим “Пасатом”, адже це цілком самостійне авто з власним кузовом і особливою харизмою. Можна пошукати повнопривідну версію “Сьюпьорба”, дорогу і потужну (268 к.с.). З неприємного: всі бензинові мотори – надувні безпосереднього впорскування типу TSI, а всі “автомати” – не дуже шановані у нас преселективні роботи DSG. Відрадно, що є багато надійних і живучих дизелів і що практично всі вони постачалися також і з механікою. Власне, якщо вас не лякає дорогий ремонт “робота” з його двома зчепленнями, DSG теж “можна брати” – їхнє реноме після допрацювань останнього десятиріччя значно поліпшилося.

Якщо коротко

Універсал D-класу – певно, найбільш раціональний автомобіль для родини з малюками у “штатному складі”. В ньому не буде порожнього пафосу модного кросовера, аскетизму хетчбека чи акцентованої суперпрактичності компактвена – гроші будуть заплачені за те, що в універсалів є насправді: місткість, комфорт, презентабельність та доступність утримання.