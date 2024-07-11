Міста підвищують вартість проїзду. Чи подорожчає транспорт в Києві: відповідь КМДА

В українських містах підвищують вартість поїзду в міському транспорті. Ціни вже зросли у Вінниці та Івано-Франківську. Деякі міста планують підвищити тарифи вже в найближчі місяці.
Чи планують збільшили тарифи за проїзд в міському комунальному транспорті, у коментарі РБК-Україна відповіли у КМДА.
Поки підвищувати вартість проїзду в міському транспорті Києва не планують, зазначають у відповідь на запит РБК-Україна в київській міській державній адміністрації.
"Щодо питання підвищення вартості проїзду у комунальному транспорті міста Києва у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА повідомили, що наразі питання перегляду цін на проїзд у громадському транспорті Києва не розглядається", – йдеться у повідомленні прес-служби.
Тим часом з 1 липня до 31 серпня проїзд для школярів у громадському транспорті Києва платний. Безкоштовно і з частковою оплатою школярі можуть їздити в транспорті під час навчального року. Водночас школярі можуть купити проїзний на місяць або на другу половину місяця зі знижкою в 75% – через застосунок Київ Цифровий або термінал самообслуговування.
Зараз вартість проїзду в автобусі, трамваї, тролейбусі, метрополітені, фунікулері Києва становить 8 грн, у міській електричці – 15 грн. Проїзд у маршрутках в межах міста коштує 12-15 грн.
Заощадити на проїзді в комунальному транспорті Києва можна, поповнюючи транспортну карту: чим більше поїздок купуєте, тим нижча вартість разового використання картки. Наприклад, при покупці 10 поїздок можна заощадити 3 грн, а при купівлі 50 поїздок – 75 грн.
Цына за саму транспортну картку становить 75 грн – її вартість збільшили з 1 квітня цього року. Крім того, проїзний на міський транспорт у Києві можна купити на весь місяць чи на половину, на один вид транспорту або на декілька.
Нагадаємо, правила перевезення пасажирів громадським транспортом чітко визначають, як повинні поводитись усі учасники дорожнього руху під час поїздок. Ми писали, що треба знати про правила проїзду у громадському транспорті.
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