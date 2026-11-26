Перелік заходів стосується можливого руйнування чи виведення з ладу каналізаційних насосних станцій. Насамперед адміністрації мають розробити алгоритми негайного інформування людей.

Якщо пошкодять каналізаційну насосну станцію, споживачів у межах відповідної зони поінформують про необхідність тимчасово економити воду й менше зливати стічних вод.

Також людей попередять про години найбільшого навантаження на системи централізованого водовідведення - у цей час слід перенести на інший час справи, на які йде багато води. Інформацію поширюватимуть через ЗМІ та офіційні сайти.

Окремо розроблять схеми швидкого розгортання пунктів розливу питної води. Також складуть маршрути, якими питну й технічну воду доставлятимуть людям.

Влада має визначити зони, черговість і графіки можливих тимчасових обмежень або перерв у водопостачанні. Їх запровадять, якщо вжитих заходів не вистачить, а мережам загрожуватиме переповнення. Те саме стосується випадків, коли можуть вийти з ладу споруди каналізації або з'являться інші небезпечні наслідки.

У першу чергу гарантовано забезпечуватимуть водою заклади охорони здоров'я та інші об'єкти критичної інфраструктури.