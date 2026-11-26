Перечень мер касается возможного разрушения или выведения из строя канализационных насосных станций. Прежде всего, администрации должны разработать алгоритмы немедленного информирования людей.

Если повредят канализационную насосную станцию, потребителей в пределах соответствующей зоны проинформируют о необходимости временно экономить воду и меньше сливать сточных вод.

Также людей предупредят о часах наибольшей нагрузки на системы централизованного водоотведения - в это время следует перенести на другое время дела, на которые уходит много воды. Информация будет распространяться через СМИ и официальные сайты.

Отдельно разработают схемы быстрого развертывания пунктов разлива питьевой воды. Также составят маршруты, по которым питьевую и техническую воду будут доставлять людям.

Власти должны определить зоны, очередность и графики возможных временных ограничений или перерывов в водоснабжении. Их введут, если принятых мер не хватит, а сетям грозит переполнение. То же касается случаев, когда могут выйти из строя сооружения канализации или возникнут другие опасные последствия.

В первую очередь гарантированно будут обеспечивать водой учреждения здравоохранения и другие объекты критической инфраструктуры.