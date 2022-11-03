UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Міст у Стоянці під Києвом повністю відновлено: коли запустять рух

Фото: міст у Стоянці під Києвом повністю відновлено (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Руслан Гаращенко

Міст у Стоянці (Київська область), зруйнований у лютому цього року під час наступу росіян, повністю відновлено. З сьогоднішнього дня проїзд ним здійснюється в обидві сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

"Сьогодні проїзд відкритий в обидві сторони на трасі М-06 Київ - Чоп. Цей міст Житомирською трасою став перешкодою для окупантів під час наступу на Київ у лютому", - зазначив він.

За словами Тимошенко, після доекупації Київської області менш як за два місяці на залишках старих конструкцій відновили лівий проїзд мостом. Вже у травні було відновлено рух трасою М-06 для вантажного автотранспорту та розпочали капітальний ремонт правої частини зруйнованого мосту.

Сьогодні міст запрацював повноцінно.

Фото: відновлений міст у Стоянці (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, щона під'їзді до Чернігова шляховики відновили міст, який розташований на міжнародній трасі М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьАвтомобільний рух