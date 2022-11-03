Міст у Стоянці під Києвом повністю відновлено: коли запустять рух

"Сьогодні проїзд відкритий в обидві сторони на трасі М-06 Київ - Чоп. Цей міст Житомирською трасою став перешкодою для окупантів під час наступу на Київ у лютому", - зазначив він.

За словами Тимошенко, після доекупації Київської області менш як за два місяці на залишках старих конструкцій відновили лівий проїзд мостом. Вже у травні було відновлено рух трасою М-06 для вантажного автотранспорту та розпочали капітальний ремонт правої частини зруйнованого мосту.

Сьогодні міст запрацював повноцінно.

Фото: відновлений міст у Стоянці (t.me/tymoshenko_kyrylo)