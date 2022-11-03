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Міст у Стоянці під Києвом повністю відновлено: коли запустять рух

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Четвер 03 листопада 2022 11:18
Міст у Стоянці під Києвом повністю відновлено: коли запустять рух Фото: міст у Стоянці під Києвом повністю відновлено (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Руслан Гаращенко

Міст у Стоянці (Київська область), зруйнований у лютому цього року під час наступу росіян, повністю відновлено. З сьогоднішнього дня проїзд ним здійснюється в обидві сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

"Сьогодні проїзд відкритий в обидві сторони на трасі М-06 Київ - Чоп. Цей міст Житомирською трасою став перешкодою для окупантів під час наступу на Київ у лютому", - зазначив він.

За словами Тимошенко, після доекупації Київської області менш як за два місяці на залишках старих конструкцій відновили лівий проїзд мостом. Вже у травні було відновлено рух трасою М-06 для вантажного автотранспорту та розпочали капітальний ремонт правої частини зруйнованого мосту.

Сьогодні міст запрацював повноцінно.

Фото: відновлений міст у Стоянці (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, щона під'їзді до Чернігова шляховики відновили міст, який розташований на міжнародній трасі М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі.

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